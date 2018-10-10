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Яркая Лопес, Свифт в блестящем ультрамини, романтичная Херд: все звезды на American Music Awards 2018

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Серый слайд, который
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Тэйлор Свифт

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9 октября в лос-анджелесском Microsoft Theater прогремела долгожданная церемония American Music Awards 2018.

Накануне вечером в Лос-Анджелесе с грандиозным размахом прошла церемония вручения престижной музыкальной премии American Music Awards. На красную дорожку вышли Дженнифер Лопес, Мэрайя Кери, Эмбер Херд, Рита Ора, Сиара и многие другие звезды.

Самую престижную награду — «Артист года» — по итогам голосования завоевала Тэйлор Свифт, которая впервые за долгое время появилась в свете и буквально ослепила гостей своим серебряным блестящим нарядом и точеной фигурой.

Напомним, победитель American Music Awards определяется народным голосованием. Премия была задумана в середине 1970-х годов как конкурент премии Grammy, вручаемой профессиональным сообществом.

Фото: Birdie Thompson / Global Look Press

Видео: Youtube.com / American Music Awards

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