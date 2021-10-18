Яна Рудковская с сыном в образах спорт-шик посетили открытие нового магазина
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
В числе звездных гостей была Яна Рудковская с сыном Сашей Плющенко, которого до недавнего времени все ласково называли Гном Гномычем. Продюсер выбрала темно-синий спортивный костюм от Christian Dior и кроссовки этого же бренда. Образ Рудковской дополнили легкие локоны.
Фото: Пресс-служба
На открытии детского универмага также был модный критик и экс-участник фешен-трио Fresh Art Александр Сирадекиан с женой Елизаветой и дочерью Эмануэль, которых он считает своими музами.
Кстати, фирменные лодочки дизайнера носит Яна Рудковская, правда, в этот вечер она предпочла спортивный стиль.
Фото: Пресс-служба
Дизайнер Юлия Курепова и ее старший сын Давид выбрали луки total-black, а младшие Диана и Влад предпочли более яркие наряды.
Фото: Пресс-служба
Также масштабное мероприятие посетили: Лилит Адибекян (вице-президент RD Group и СЕО «Дрим Хаус»), Милана Пич, Ирина Йовович, Анна Александрова, Мария Перлич, Соня Ройс, Алина Буре, Екатерина Осипова, Зарема Абазехова и многие другие.
Интерьер нового универмага оформлен в светлых и пастельных тонах, в торговые зоны интегрированы зеленые «оазисы» и деревья, напоминающие джунгли, также использованы объемные фигуры диких животных, расположенные во входной группе.
Фото: Пресс-служба