Яна Рудковская с сыном в образах спорт-шик посетили открытие нового магазина

На открытии детского универмага также был модный критик и экс-участник фешен-трио Fresh Art Александр Сирадекиан с женой Елизаветой и дочерью Эмануэль, которых он считает своими музами.

Кстати, фирменные лодочки дизайнера носит Яна Рудковская, правда, в этот вечер она предпочла спортивный стиль.