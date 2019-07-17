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Яна Рудковская с сыном, Наталья Рудова и другие звезды посмотрели нового «Короля Льва»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Яна Рудковская с сыном

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В Москве прошел премьерный показ нового фильма Disney.

Вечером 16 июля в одном из столичных кинотеатров состоялся премьерный показ долгожданного анимационного фильма от кинокомпании Walt Disney Pictures «Король Лев». Среди первых зрителей ремейка легендарного мультфильма, вышедшего на экраны в 1994 году, были замечены Яна Рудковская с сыном Сашей, Анна Чиповская и Владимир Ендальцев, Наталья Рудова и другие звезды.

Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Анимационный фильм «Король Лев» повествует о молодом льве Симбе, который потерял своего отца Муфасу из-за своего злобного дяди Шрама и был изгнан из прайда в дальние края пустыни. Годы спустя он возвращается, чтобы вернуть себе трон.

В широкий прокат «Король Лев» выйдет 18 июля. Билеты на фильм вы можете купить здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Видео: YouTube/Disney Россия

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