Яна Рудковская с сыном, Наталья Рудова и другие звезды посмотрели нового «Короля Льва»

Вечером 16 июля в одном из столичных кинотеатров состоялся премьерный показ долгожданного анимационного фильма от кинокомпании Walt Disney Pictures «Король Лев». Среди первых зрителей ремейка легендарного мультфильма, вышедшего на экраны в 1994 году, были замечены Яна Рудковская с сыном Сашей, Анна Чиповская и Владимир Ендальцев, Наталья Рудова и другие звезды.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Анимационный фильм «Король Лев» повествует о молодом льве Симбе, который потерял своего отца Муфасу из-за своего злобного дяди Шрама и был изгнан из прайда в дальние края пустыни. Годы спустя он возвращается, чтобы вернуть себе трон.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: YouTube/Disney Россия
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