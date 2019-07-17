Яна Рудковская с сыном, Наталья Рудова и другие звезды посмотрели нового «Короля Льва»

Вечером 16 июля в одном из столичных кинотеатров состоялся премьерный показ долгожданного анимационного фильма от кинокомпании Walt Disney Pictures «Король Лев». Среди первых зрителей ремейка легендарного мультфильма, вышедшего на экраны в 1994 году, были замечены Яна Рудковская с сыном Сашей, Анна Чиповская и Владимир Ендальцев, Наталья Рудова и другие звезды.