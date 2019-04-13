Яна Рудковская, Аглая Тарасова и другие звезды побывали на коктейле Christian Louboutin

Минувшим вечером, 12 апреля, в Большом Театре состоялся коктейль Christian Louboutin, посвященный открытию экспозиции уникальных костюмов, отреставрированных при поддержке модного бренда. Основатель модного бренда Кристиан Лубутен лично прилетел в Москву, чтобы совместно с чтобы совместно с Айсель Трудел, официальным партнером бренда Christian Louboutin в России, отпраздновать это событие. Среди гостей вечера были замечены Сергей и Анастасия Рябцовы, Ксения Чилингарова, Сати Спивакова, Антон и Виктория Борисевич, Яна Рудковская, Илья Бачурин, Юлианна Караулова, Инга Берман, Анна Ивченко, Марина Долидзе, Мот с супругой Марией, Чарльз и Ольга Томпсон, Юлия Шарапова, Татьяна Рогаченко, Надежда Миссбах, Оксана Пономарева, Симона Куст, Сергей и Елена Лесс, Анфиса Черных, DJ Smash, Гладстон Махиб, Алла и Расим Акперовы, Евгения Павлин, Дарья Коновалова, Эва Вострокнутова, Мари Коберидзе, Мария Шумакова, Виктория Короткова, Таисия Румянцева, Дарья Клюкина, Сандра Абнер, Татьяна Рогаченко, Кристина Шаповалова, Аглая Тарасова, Анка Ахалая, Милана Пич и многие другие.