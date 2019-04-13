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Яна Рудковская, Аглая Тарасова и другие звезды побывали на коктейле Christian Louboutin

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Серый слайд, который
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Кристиан Лубутен и Яна Рудковская

Фото: Пресс-служба
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Основатель легендарного бренда прилетел в Москву, чтобы отпраздновать открытие экспозиции музея Большого Театра.

Минувшим вечером, 12 апреля, в Большом Театре состоялся коктейль Christian Louboutin, посвященный открытию экспозиции уникальных костюмов, отреставрированных при поддержке модного бренда. Основатель модного бренда Кристиан Лубутен лично прилетел в Москву, чтобы совместно с чтобы совместно с Айсель Трудел, официальным партнером бренда Christian Louboutin в России, отпраздновать это событие. Среди гостей вечера были замечены Сергей и Анастасия Рябцовы, Ксения Чилингарова, Сати Спивакова, Антон и Виктория Борисевич, Яна Рудковская, Илья Бачурин, Юлианна Караулова, Инга Берман, Анна Ивченко, Марина Долидзе, Мот с супругой Марией, Чарльз и Ольга Томпсон, Юлия Шарапова, Татьяна Рогаченко, Надежда Миссбах, Оксана Пономарева, Симона Куст, Сергей и Елена Лесс, Анфиса Черных, DJ Smash, Гладстон Махиб, Алла и Расим Акперовы, Евгения Павлин, Дарья Коновалова, Эва Вострокнутова, Мари Коберидзе, Мария Шумакова, Виктория Короткова, Таисия Румянцева, Дарья Клюкина, Сандра Абнер, Татьяна Рогаченко, Кристина Шаповалова, Аглая Тарасова, Анка Ахалая, Милана Пич и многие другие.

Кристиан Лубутен и Яна Рудковская

Фото: Пресс-служба

Гости вечера смогли оценить особо ценные экспонаты музея Большого Театра, а именно обувь и костюмы к ведущим оперным и балетным постановкам театра — «Борис Годунов», «Конец-горбунок», «Ромео и Джульетта», «Садко» и «Князь Игорь». Полное собрание отреставрированных костюмов и обуви представлено в Малом манеже на уникальной выставке «Музей и театр. 100 лет вместе», посвященной столетию музея Большого театра. Кульминацией вечера стал балет «Анна Каренина» в постановке американского хореографа Джона Ноймаера, главную партию в котором исполнила прима-балерина Большого Театра Светлана Захарова.

Светлана Захарова и Кристиан Лубутен

Фото: Пресс-служба

Кроме того, на коктейле была представлена коллекция сумок, созданных месье Лубутеном для России. Эта коллекция – признание в любви бренда декоративно-прикладным искусствам России, истории использования редких тканей и непревзойденных техник в создании костюмов, обуви и аксессуаров.

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Новая коллекция сумок от Christian Louboutin

Фото: Пресс-служба
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История взаимоотношений модного бренда Christian Louboutin и Большого театра началась в 2016 году, когда дизайнер посетил один из старейших театров оперы и балета в мире. Зачарованный и вдохновленный Большим и его удивительной историей, Кристиан решил оказать финансовую поддержку реставрации особо ценных предметов из музейной коллекции.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

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