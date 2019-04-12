Яна Чурикова, Прохор Шаляпин и Виктория Цымбалюк-Романовская на премьере спектакля "Дом 19|07. Начало"

Накануне, 11 апреля, прошла премьера спектакля «Дом 19|07. Начало». Посмотреть мистическую историю в иммерсивном формате пришли телеведущая Яна Чурикова, певец Прохор Шаляпин с дамой сердца Викторией Цымбалюк-Романовской, актер Валерий Яременко с супругой, актриса Анна Терехова, астролог Тамара Глоба, актриса Евдокия Германова, актрисы Анжелика и Кристина Каширины и другие звезды.
Об особняке Поливанова сложили немало легенд. Одна из них рассказывает о замурованной в стенах дома горничной. Эта история и стала вдохновением для авторов спектакля. Гости в масках разных цветов разбились на три группы и отправились в путешествие по особняку. Каждая - по своему маршруту и за своей сюжетной линией.
Новая постановка – это приквел спектакля «Дом 19|07», которую зрители увидели в декабре 2017 года. Премьерный спектакль - ключ к секретам благородного семейства, о связи людей и поколений через человеческие пороки.
Фото: Пресс-служба
«Схожесть этой постановки с другими, на которых мне приходилось бывать, ограничивается только словом «иммерсивный». У меня не было ощущения поделки, - делится впечатлениями Яна Чурикова. - Ты абсолютно веришь в эту историю и кажется, что дом по-настоящему ожил. Ощущение легкости и настоящести происходящего - это и есть то самое величие театра».
Фото: Пресс-служба
«Это очень качественная работа. Я часто бываю на серьезных спектаклях, изучил весь репертуар Малого театра и могу отличить халтуру от настоящего, - рассказывает Прохор Шаляпин. - Особенно отмечу вокальные данные актеров. Отдельный респект режиссеру - я как будто попал в другой мир».
Показы спектакля «Дом 19|07. Начало» в особняке Поливанова идут каждый месяц. Подробности можно найти на сайте dom1907.ru
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Текст: Галина Нежнева
Фото: пресс-служба