Яна Чурикова, Прохор Шаляпин и Виктория Цымбалюк-Романовская на премьере спектакля "Дом 19|07. Начало"

Накануне, 11 апреля, прошла премьера спектакля «Дом 19|07. Начало». Посмотреть мистическую историю в иммерсивном формате пришли телеведущая Яна Чурикова, певец Прохор Шаляпин с дамой сердца Викторией Цымбалюк-Романовской, актер Валерий Яременко с супругой, актриса Анна Терехова, астролог Тамара Глоба, актриса Евдокия Германова, актрисы Анжелика и Кристина Каширины и другие звезды.

Об особняке Поливанова сложили немало легенд. Одна из них рассказывает о замурованной в стенах дома горничной. Эта история и стала вдохновением для авторов спектакля. Гости в масках разных цветов разбились на три группы и отправились в путешествие по особняку. Каждая - по своему маршруту и за своей сюжетной линией.

Новая постановка – это приквел спектакля «Дом 19|07», которую зрители увидели в декабре 2017 года. Премьерный спектакль - ключ к секретам благородного семейства, о связи людей и поколений через человеческие пороки.