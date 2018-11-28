Яна Чурикова, Андрей Малахов, Александр Васильев и другие знаменитости посетили открытие выставки «Моя Плисецкая. Вознесенский Новый год»

С 28 ноября по 1 февраля в Культурном центре Андрея Вознесенского на Большой Ордынке, 46 в рамках Месяца Майи Плисецкой в Москве, организованного продюсерским центром ANDRIS LIEPA PRODUCTION открыта выставка «Моя Плисецкая. Вознесенский Новый год». Закрытую премьеру, которая состоялась 26 и 27 ноября, посетили Андрей Малахов, Александр Васильев, Азарий Плисецкий, Андрис Лиепа, Яна Чурикова, Андрей Бартенев, Анастасия Стравинская, Светлана Тегин, Алина Сапрыкина, Анна Антимоний, Дарья Клюкина и многие другие ценители искусства.

Междисциплинарный проект в жанре тотальной инсталляции посвящен дружбе двух знаменитых семей — Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, и Андрея Вознесенского и Зои Богуславской, их совместным встречам Нового года и охватывает три зала второго этажа особняка.

В красном зале представлен фильм «Два полюса магии» Сергея Николаевича, автора литературной концепции выставки, созданный на основе документальных видеоматериалов из личных архивов Азария Плисецкого, Андрея Вознесенского и Андриса Лиепы. Голос, движение и стихи Вознесенского, и неповторимое обаяние Майи Плисецкой позволяют на одном дыхании воспринять эту игру воспоминаний.

Черный зал представляет собой метафорический «Кабинет Вознесенского», где инсталляция архитектурного бюро Planet 9 сочетается с видеоартом Ксении Панкратовой.

В большом белом зале куратор выставки Катя Бочавар объединила для создания безупречной праздничной атмосферы три составляющих. Инсталляцию Ноопера 2 «Новогодний пир» группы «Мишмаш» (Миша Лейкин и Маша Сумнина, Москва) и Шуры Чернозатонской (Нью-Йорк). Мультимедийную инсталляцию «С Майей в голове» Марины Алексеевой (Санкт-Петербург), которая в технике «призрачного театра» предлагает увидеть фрагменты танца Плисецкой на музыку «Болеро» Равеля и «Кармен-сюиты» Щедрина прямо на голове того, кто сядет во главу стола «Новогодний пир». Также все стены белого зала декорированы металлизированной клейкой лентой, что представляет собой еще одну работу – «Гранение» Елизаветы Гусевой, посвященную хрусталю, – важному элементу праздничного убранства советского стола.

Автор экспозиции и куратор выставки — Катя Бочавар , участники — арт-группа «МИШМАШ», Шура Чернозатонская, Марина Алексеева, Елизавета Гусева, архитектурное бюро PLANET 9, Ксения Панкратова, Евгений Немец.

Фото: архивы пресс-служб