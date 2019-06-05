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Страдающая от затяжной депрессии 17-летняя девушка из Нидерландов решилась на эвтаназию

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я выбрал вместо рекламы.
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Врачи решили, что продолжать лечение бессмысленно

Фото: Instagram
Известно, что 17-летняя Ноа Потховен страдала депрессией, посттравматический стрессовым расстройством и анорексией.

Говорят, что если сильные отрицательные эмоции не получается уместить в себе, то их можно выплеснуть в творчество: нарисовать картину, сочинить песню или, например, написать книгу.

Именно так поступила и 17-летняя Ноа Потховен из города Арнем, Нидерланды, выпустив свою автобиографию «Побеждать или учиться». Девушка боролась за свое право на счастье, но внешние обстоятельства оказались сильнее: в возрасте 11, 12 и 14 лет она трижды подвергалась насилию. Полученная психическая травма стала спусковым механизмом, который привел к тому, что она решила использовать легальную в ее стране эвтаназию.

Депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, анорексия — юная Ноа пыталась побороть каждую из своих болезней, однако даже ее лечащие врачи в итоге развели руками и признали безвыходность ситуации.

В 16-летнем возрасте девушка выпустила книгу, в которой рассказала о своей истории, депрессии и борьбе с болезнями, надеясь, что это поможет другим подросткам, оказавшимся в похожей ситуации, не опустить руки и продолжать жить.

Казалось, что творчество должно было вдохновить девушку, однако вскоре после презентации своей книги Ноа опубликовала пост в инстаграме, в котором объяснила свое последнее желание. «Я долго думала, стоит ли мне об этом рассказывать, но в итоге решила это сделать. Возможно, для некоторых это стало неожиданностью, учитывая мои посты о госпитализации, но это мои мысли, и они совсем не импульсивные. Сразу перейду к делу: максимум через 10 дней меня не будет», — написала девушка.

Она также попросила своих подписчиков и друзей не переубеждать ее: «Я дышу, но не живу. Как говорят в этом случае - если любишь, то отпусти».

Процедура была проведена через два дня после того, как подростку исполнилось 17 лет, а до этого момента ей необходимо было бы получить разрешение родителей. Как сообщает издание The Mirror, по одной версии это произошло дома у Потховен в кругу близких людей, по другой — родители нашли прощальные письма дочери в ее комнате.

В Нидерландах данная процедура является легальной, предоставляется лицам, достигшим 17-летнего возраста и проводится в специальных клиниках. Этим правом, например, могут воспользоваться те пациенты, врачи которых подтверждают, что лечение невозможно и бессмысленно, и вся дальнейшая жизнь будет приносить им только страдания.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

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