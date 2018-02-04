Высоцкая и Кончаловский, Толкалина и другие звезды на церемонии «Ника»-2018

В воскресенье вечером в московском Vegas City Hall состоялась 31-я церемония «Ника». В зале были замечены Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Юлия Барановская, Любовь Толкалина и многие другие знаменитости.

Мероприятие началось с грустной нотки: Михаил Ефремов прочитал стихотворение Дмитрия Быкова, в котором особо отмечалось отсутствие на церемонии покойного Олега Павловича Табакова. Также бессменный ведущий и основатель премии Юлий Гусман предложил почтить жертв пожара в Кемерово минутой молчания.