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Высоцкая и Кончаловский, Толкалина и другие звезды на церемонии «Ника»-2018

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
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Вчера вечером в Москве состоялась ежегодная церемония вручения кинопремии «Ника».

В воскресенье вечером в московском Vegas City Hall состоялась 31-я церемония «Ника». В зале были замечены Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Юлия Барановская, Любовь Толкалина и многие другие знаменитости.

Мероприятие началось с грустной нотки: Михаил Ефремов прочитал стихотворение Дмитрия Быкова, в котором особо отмечалось отсутствие на церемонии покойного Олега Павловича Табакова. Также бессменный ведущий и основатель премии Юлий Гусман предложил почтить жертв пожара в Кемерово минутой молчания.

На красную дорожку в этот вечер вышли многие деятели искусства: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Сергей Гармаш, Любовь Толкалина, Борис Грачевский и другие знаменитости.

Фото: Starface

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