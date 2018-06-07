Выше мамы! Анна Михалкова вывела в свет взрослых красавцев-сыновей

Сыновья старшей дочери Никиты Сергеевича Михалкова, Анны, редко появляются с мамой в свете. Но для фестиваля «Кинотавр» в Сочи, куда вся семья недавно прилетела, они сделали исключение.
17-летний Андрей и 16-летний Сергей позировали фотографам вместе с мамой во время вечеринки, организованной журналом InStyle. Ребята очень повзрослели — завидные женихи!
На этом же мероприятии побывало множество других знаменитостей, в том числе бывшие влюбленные. Например, Равшана Куркова гордо прошлась по красной дорожке одна, а ее экс-бойфренд Илья Бачурин привел с собой новую избранницу Надежду Сысоеву. В отличие от этой троицы, бывшие супруги Федор и Светлана Бондарчуки все-таки поприветствовали друг друга, несмотря на присутствие нынешнего возлюбленного Светланы Сергея Табунова.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru