Выше мамы! Анна Михалкова вывела в свет взрослых красавцев-сыновей

Сыновья старшей дочери Никиты Сергеевича Михалкова, Анны, редко появляются с мамой в свете. Но для фестиваля «Кинотавр» в Сочи, куда вся семья недавно прилетела, они сделали исключение.

17-летний Андрей и 16-летний Сергей позировали фотографам вместе с мамой во время вечеринки, организованной журналом InStyle. Ребята очень повзрослели — завидные женихи!