logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Утерла нос одноклассникам: выпускница потратила больше £1000 на платье, фотографа и машину в кристаллах

16-летняя Иша Ахтар приехала на роскошном ролл-ройсе к специально выстланной для нее красной ковровой дорожке, ведущей в школу.

Красиво жить не запретишь. Но одно дело, когда в роскоши купаются самодостаточные люди, которые долго и упорно работали на свой статус, и другое — 16-летняя школьница.

Иша Ахтар решила сделать выпускной запоминающимся не только для себя, но и для окружающих: она приехала на празднование окончания обучения на роллс-ройсе, покрытом миллионами кристаллов Сваровски. 15 минут элитного проезда по улицам города стоили 500 фунтов (почти 40 тысяч рублей), а чтобы образ не знающей бед школьницы был окончательно завершен, она надела удивительной красоты платье, стоимостью около 260 фунтов (20 тысяч рублей).

Это было только начало эффектного появления — Иша заручилась услугами своей съемочной группы за 300 фунтов (24 тысячи рублей), которые устроили целую фотосессию выпускницы в эффектном наряде у мерцающего роллс-ройса. В зал, где проходило празднование, вела красная ковровая дорожка, выстланная специально для Иши, — так она окончательно утвердила титул негласной королевы школьного вечера.

«Сколько я себя помню, мой дядя был для меня как отец. Он хотел сделать что-то особенное для моего выпускного вечера. И у него получилось. Мне бы хотелось поблагодарить моих дядю и тетю, фотографа и всех, кто помог мне провести такое замечательное мероприятие», — призналась выпускница британскому изданию The Sun.

Сейчас Иша получает аттестат об общем неполном среднем образовании и планирует сдавать экзамены на факультет естественных наук, в надежде в будущем связать свою жизнь с этим направлением. Кто знает, может, однажды, и она будет закатывать памятные выпускные своим любимым племянникам и всем тем молодым людям, которые мечтают утереть нос своим одноклассникам и доказать, что они могут многое себе позволить.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...