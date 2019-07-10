Утерла нос одноклассникам: выпускница потратила больше £1000 на платье, фотографа и машину в кристаллах

Красиво жить не запретишь. Но одно дело, когда в роскоши купаются самодостаточные люди, которые долго и упорно работали на свой статус, и другое — 16-летняя школьница.

Иша Ахтар решила сделать выпускной запоминающимся не только для себя, но и для окружающих: она приехала на празднование окончания обучения на роллс-ройсе, покрытом миллионами кристаллов Сваровски. 15 минут элитного проезда по улицам города стоили 500 фунтов (почти 40 тысяч рублей), а чтобы образ не знающей бед школьницы был окончательно завершен, она надела удивительной красоты платье, стоимостью около 260 фунтов (20 тысяч рублей).

Это было только начало эффектного появления — Иша заручилась услугами своей съемочной группы за 300 фунтов (24 тысячи рублей), которые устроили целую фотосессию выпускницы в эффектном наряде у мерцающего роллс-ройса. В зал, где проходило празднование, вела красная ковровая дорожка, выстланная специально для Иши, — так она окончательно утвердила титул негласной королевы школьного вечера.