Утерла нос одноклассникам: выпускница потратила больше £1000 на платье, фотографа и машину в кристаллах

Красиво жить не запретишь. Но одно дело, когда в роскоши купаются самодостаточные люди, которые долго и упорно работали на свой статус, и другое — 16-летняя школьница.
Иша Ахтар решила сделать выпускной запоминающимся не только для себя, но и для окружающих: она приехала на празднование окончания обучения на роллс-ройсе, покрытом миллионами кристаллов Сваровски. 15 минут элитного проезда по улицам города стоили 500 фунтов (почти 40 тысяч рублей), а чтобы образ не знающей бед школьницы был окончательно завершен, она надела удивительной красоты платье, стоимостью около 260 фунтов (20 тысяч рублей).
Это было только начало эффектного появления — Иша заручилась услугами своей съемочной группы за 300 фунтов (24 тысячи рублей), которые устроили целую фотосессию выпускницы в эффектном наряде у мерцающего роллс-ройса. В зал, где проходило празднование, вела красная ковровая дорожка, выстланная специально для Иши, — так она окончательно утвердила титул негласной королевы школьного вечера.
«Сколько я себя помню, мой дядя был для меня как отец. Он хотел сделать что-то особенное для моего выпускного вечера. И у него получилось. Мне бы хотелось поблагодарить моих дядю и тетю, фотографа и всех, кто помог мне провести такое замечательное мероприятие», — призналась выпускница британскому изданию The Sun.
Сейчас Иша получает аттестат об общем неполном среднем образовании и планирует сдавать экзамены на факультет естественных наук, в надежде в будущем связать свою жизнь с этим направлением. Кто знает, может, однажды, и она будет закатывать памятные выпускные своим любимым племянникам и всем тем молодым людям, которые мечтают утереть нос своим одноклассникам и доказать, что они могут многое себе позволить.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!