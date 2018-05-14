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Выходные в Каннах: Брежнева показала секси-фигуру, а Рай удивила «нарядом павлина»

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Айшвария Рай
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Каннский фестиваль в самом разгаре: каждый день звезды киноиндустрии, модели и светские львицы, слетевшиеся на Лазурный берег, радуют нас своими эффектными образами на красной дорожке.

В минувшие выходные на красных дорожках премьер в Каннах появились западные (и восточные) селебрити — Сальма Хайек, Марион Котийяр, Айшвария Рай, а также отечественные знаменитости — Вера Брежнева и Виктория Боня.

Уик-энд получился «урожайным» на эффектные звездные выходы. От соблазнительных и ярких нарядов актрис, моделей и светских львиц трудно было оторвать взгляд.

Особое внимание к себе привлекла российская певица Вера Брежнева. Блондинка выбрала лаконичное, но сексуальное вечернее платье Versace и затмила многих голливудских знаменитостей!

Также в рамках кинофестиваля, как обычно, прошло множество вечеринок и гала-ужинов — на самых громких из них блистали актриса и лицо L’Oreal Paris Летиция Каста, француженка Жюльетт Бинош, звезда «Нимфоманки» Шарлотта Генсбур, легенда европейского кино Катрин Денев, голливудские дивы Ума Турман и Джессика Честейн, а также другие звезды.

Фото: Getty Images, East News, MAVRIXONLINE.COM / East News

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