Выходные в Каннах: Брежнева показала секси-фигуру, а Рай удивила «нарядом павлина»

В минувшие выходные на красных дорожках премьер в Каннах появились западные (и восточные) селебрити — Сальма Хайек, Марион Котийяр, Айшвария Рай, а также отечественные знаменитости — Вера Брежнева и Виктория Боня.
Уик-энд получился «урожайным» на эффектные звездные выходы. От соблазнительных и ярких нарядов актрис, моделей и светских львиц трудно было оторвать взгляд.
Особое внимание к себе привлекла российская певица Вера Брежнева. Блондинка выбрала лаконичное, но сексуальное вечернее платье Versace и затмила многих голливудских знаменитостей!
Также в рамках кинофестиваля, как обычно, прошло множество вечеринок и гала-ужинов — на самых громких из них блистали актриса и лицо L’Oreal Paris Летиция Каста, француженка Жюльетт Бинош, звезда «Нимфоманки» Шарлотта Генсбур, легенда европейского кино Катрин Денев, голливудские дивы Ума Турман и Джессика Честейн, а также другие звезды.
Фото: Getty Images, East News, MAVRIXONLINE.COM / East News