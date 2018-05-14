Выходные в Каннах: Брежнева показала секси-фигуру, а Рай удивила «нарядом павлина»

В минувшие выходные на красных дорожках премьер в Каннах появились западные (и восточные) селебрити — Сальма Хайек, Марион Котийяр, Айшвария Рай, а также отечественные знаменитости — Вера Брежнева и Виктория Боня.

Уик-энд получился «урожайным» на эффектные звездные выходы. От соблазнительных и ярких нарядов актрис, моделей и светских львиц трудно было оторвать взгляд.