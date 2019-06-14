«Выглядит как МакКошмар»: парня, спрятавшего обручальное кольцо в бургер, высмеяли в Сети

Идеальное предложение жениться — какое оно? Красота и роскошь: при свечах на крыше небоскреба? Может, наоборот, что-то милое: в домашней обстановке в один из зимних вечеров на кухне? Девушки могут назвать сотни вариантов, которые пришлись бы им по душе, однако некоторым вещам просто не суждено сбыться.

Один молодой человек в Сети поделился с пользователями Facebook своей оригинальной историей, рассказав, как он сделал своей девушке необычное предложение руки и сердца. Он опубликовал фотографию с симпатичным обручальным кольцом, которое вместо ожидаемой традиционной бархатной коробочки, было «упаковано» в самый настоящий БигМак.