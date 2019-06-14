«Выглядит как МакКошмар»: парня, спрятавшего обручальное кольцо в бургер, высмеяли в Сети

Идеальное предложение жениться — какое оно? Красота и роскошь: при свечах на крыше небоскреба? Может, наоборот, что-то милое: в домашней обстановке в один из зимних вечеров на кухне? Девушки могут назвать сотни вариантов, которые пришлись бы им по душе, однако некоторым вещам просто не суждено сбыться.
Один молодой человек в Сети поделился с пользователями Facebook своей оригинальной историей, рассказав, как он сделал своей девушке необычное предложение руки и сердца. Он опубликовал фотографию с симпатичным обручальным кольцом, которое вместо ожидаемой традиционной бархатной коробочки, было «упаковано» в самый настоящий БигМак.
Фото: Facebook
Как передает британское издание The Sun, это фото стало вирусным, и число комментариев под публикацией перевалило за тысячу. Несмотря на то, что в этом безумном количестве переписок можно найти тех, кого развеселил и порадовал столь неординарный способ, большинство комментаторов оказались все же негативно настроенными, высказав незадачливому парню все, что они думаю по этому поводу.
«Выглядит как МакКошмар», «Это могло быть чьей-то МакМечтой», «Она может забрать себе бургер, даже если откажется от предложения?», — потешались пользователи над креативной идеей влюбленного жениха.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!