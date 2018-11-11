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Выберите свою «Мисс Офис — 2018»: Passion.ru открывает голосование

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«Мисс Офис — 2017»

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Финал Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2018» состоится 1 декабря. У вас есть уникальная возможность выбрать свою победительницу!

Международный конкурс красоты «Мисс Офис — 2018», о котором мы не раз рассказывали в наших материалах, подходит к концу. Совсем скоро 30 финалисток приедут в Москву, чтобы показать себя, свои таланты, рассказать о своей работе и побороться за 2 миллиона рублей и корону победительницы.

Представляем вам уникальный шанс выбрать свою «Мисс Офис — 2018». Проголосуйте за свою любимицу на специальной странице конкурса — та девушка, которая наберет наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии Passion.ru и получит специальный приз из рук главного редактора нашего сайта Анны Вендер на грандиозном финале, который пройдет 1 декабря в Москве на площадке ММЦ «Планета КВН».

Знакомьтесь с девушками, голосуйте и следите за обновлениями!

Фото: пресс-служба

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