Выберите свою «Мисс Офис — 2018»: Passion.ru открывает голосование

Международный конкурс красоты «Мисс Офис — 2018», о котором мы не раз рассказывали в наших материалах, подходит к концу. Совсем скоро 30 финалисток приедут в Москву, чтобы показать себя, свои таланты, рассказать о своей работе и побороться за 2 миллиона рублей и корону победительницы.

Представляем вам уникальный шанс выбрать свою «Мисс Офис — 2018». Проголосуйте за свою любимицу на специальной странице конкурса — та девушка, которая наберет наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии Passion.ru и получит специальный приз из рук главного редактора нашего сайта Анны Вендер на грандиозном финале, который пройдет 1 декабря в Москве на площадке ММЦ «Планета КВН».

Знакомьтесь с девушками, голосуйте и следите за обновлениями!

Фото: пресс-служба