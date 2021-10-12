Вуличенко, Бабенко с мужем и другие звезды пришли на премьеру фильма «Эйфель» в Москве

Фильм расскажет красивую историю любви легендарного французского инженера Гюстава Эйфеля, который создал башню, ставшую достопримечательностью и символом столицы Франции.

Именно любовь настолько изменила инженера, что заставила его пересмотреть собственные принципы. Создателем фильма стал режиссер Мартин Бурбулон, главные роли в фильме исполнили Ромен Дюрис, который известен участием в фильме «Пена дней», и Эмма Маккей.

В российский прокат фильм выходит с 14 октября 2021 года.