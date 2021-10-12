Вуличенко, Бабенко с мужем и другие звезды пришли на премьеру фильма «Эйфель» в Москве
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Фото: архив пресс-службы
Премьеру фильма в столице посетили актриса Екатерина Вуличенко, Алена Бабенко и ее супруг Эдуард Субоч, Мария Луговая, Полина Аскери, Маруся Климова, Алена Чехова, Ольга Филиппова, Элина Курбатова, Рина Гришина, а также резиденты Comedy Club Андрей Аверин, который появился с супругой и Константин Бутусов, солистки арт-группы SOPRANO Турецкого Анна Королик и Тамара Мадебадзе и другие известные люди.
Фильм расскажет красивую историю любви легендарного французского инженера Гюстава Эйфеля, который создал башню, ставшую достопримечательностью и символом столицы Франции.
Именно любовь настолько изменила инженера, что заставила его пересмотреть собственные принципы. Создателем фильма стал режиссер Мартин Бурбулон, главные роли в фильме исполнили Ромен Дюрис, который известен участием в фильме «Пена дней», и Эмма Маккей.
В российский прокат фильм выходит с 14 октября 2021 года.
Фото: архив пресс-службы