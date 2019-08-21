Второй день музыкального фестиваля в Сочи: миниатюрная Савичева в платье с эффектным разрезом, роскошная Семенович, неунывающие «Иванушки International» и другие звезды

Далее на сцену поднялась роскошная Анна Семенович в впечатляющем наряде, состоящем из корсета и асимметричной юбки, которая подчеркивала женственные формы исполнительницы. После выступления Анна посетовала на то, что «пышным» дамам не так-то просто найти соответствующий наряд и вспомнила курьезный случай, когда у нее разошлась блузка на груди (оторвались пуговицы) из-за того, что она была слишком натянута. После этого певица задалась целью создать такой наряд, в котором женщинам с аппетитными формами было красиво и комфортно.