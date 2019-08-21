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Второй день музыкального фестиваля в Сочи: миниатюрная Савичева в платье с эффектным разрезом, роскошная Семенович, неунывающие «Иванушки International» и другие звезды

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Юлия Савичева

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

20 августа самый большой фестиваль «Звезды Русского Радио» стартовал сразу на двух площадках – на Медальной Площади Олимпийского парка и на площади Южного Мола Сочинского морского порта.

В самый разгар бархатного сезона в Сочи съехались любимые российские исполнители, чтобы принять участие в масштабном летнем фестивале, давая возможность поклонникам в полной мере оценить качественный звук, потрясающие декорации и световые спецэффекты. Две сцены в самых известных местах города позволили гостям мероприятия самостоятельно спланировать маршрут, отмечая номера артистов, которые они бы хотели посетить обязательно. Особо активные постарались охватить как можно больше и, зарядившись драйвом на площади Южного Мола Сочинского морского порта, тут же спешили на Медальную Площадь Олимпийского парка, чтобы под занавес увидеть еще несколько впечатляющих выступлений.

Юлия Савичева

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Открывать второй день предстояло хрупкой Юлии Савичевой, чье невероятно мощное исполнение задало атмосферу всему вечеру и зарядило присутствующих энергетикой. Для выхода на сцену певиц выбрала эффектное платье в пол роскошного алого оттенка с не менее впечатляющим разрезом, благодаря чему при легком дуновении ветра можно было увидеть стройные ноги Юлии. Певица благосклонно позировала фотографам, отвечала на каверзные вопросы журналистов и излучала счастье и позитив.

Группа «Queens»

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Продолжила выступление российская женская поп-группа «Queens», образованная в 2016 году. Зал радостно подхватил строчки из хитов из культовых фильмов, которые так зажигательно исполняли девушки.

Анна Семенович

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Далее на сцену поднялась роскошная Анна Семенович в впечатляющем наряде, состоящем из корсета и асимметричной юбки, которая подчеркивала женственные формы исполнительницы. После выступления Анна посетовала на то, что «пышным» дамам не так-то просто найти соответствующий наряд и вспомнила курьезный случай, когда у нее разошлась блузка на груди (оторвались пуговицы) из-за того, что она была слишком натянута. После этого певица задалась целью создать такой наряд, в котором женщинам с аппетитными формами было красиво и комфортно.

Группа «Иванушки International»

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Поддерживать атмосферу вечера предстояло российской музыкальной группе «Иванушки International», чье выступление вызвало особый восторг у присутствующих. После первых же аккордов зал начал скандировать вместе с исполнителями, лихо отплясывая под ностальгирующие хиты.

Группа «Земляне»

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

На Медальной Площади Олимпийского парка радовала своим выступлением российская рок-группа «Земляне», исполнив легендарные хиты и свои авторские композиции.

Олег Газманов

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Достойным завершением вечера стало впечатляющее выступление харизматичного Олега Газманова, которого толпа еще долго не хотела отпускать, купая артиста в овациях и прося исполнить что-нибудь на бис. 68-летний исполнитель продемонстрировал потрясающую спортивную подготовку, исполнив несколько трюков прямо на сцене.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

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