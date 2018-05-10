Второй день фестиваля в Каннах: Летучая в «голом» платье едва не затмила Шейк в наряде с глубоким декольте

В итоге Елена могла бы стать едва ли не самой заметной персоной в этот вечер — если бы не молодая мама и соотечественница телеведущей Ирина Шейк. Супермодель вышла на красную дорожку без возлюбленного Брэдли Купера (с ним она появилась на Met Gala в Нью-Йорке), но выглядела все равно очень эффектно. А вам чей наряд понравился больше?

Фото: Getty Images, East News