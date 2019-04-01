Вся семья в сборе: Анна Матисон с детьми поддержали Сергея Безрукова на премьере

Премьера удалась: зрители благодарят Сергея в его блоге, а билеты распроданы на несколько месяцев вперед.

«Дорогие мои, Хоррошие!!!!! На апрель и май на моих "ЭНЕРГИЧНЫХ" уже билетов нет.... Бойтесь спекулянтов у метро... продают по завышенным! У меня в Губернском цены более чем доступные!!! Я понимаю, что наличие спекулянтов — это признание успеха, да и спектакль про СПЕКУЛЯНТОВ, но все-таки! Спектакль получился безусловным ШЛЯГЕРОМ!!!!! Сам радуюсь, ибо сам все придумал, от идеи КАРАОКЕ-СПЕКТАКЛЯ до декорации и инсталляций 70ых в фойе! Сработала идея! Счастлив подарить зрителю ШУКШИНСКИЙ ПРАЗДНИК», — поделился Безруков.

Во время спектакля артисты — Сергей Вершинин, Александр Тютин, Михаил Шилов, Степан Куликов, Олег Курилов и другие — вместе со зрителями вспоминали песни, популярные в давно минувшие годы, а некоторые даже дегустировали дефицитные продукты.

«Я придумал для этой постановки новый жанр — караоке-спектакль. Жанр возник из самого названия. Энергичные люди — энергия, драйв... Они не просто хапуги — они очень творческие, изобретательные люди, этакие современные Бендеры, "великие импровизаторы". Они живут энергично, драйвово, потому и возникла мысль сделать ансамбль — ВИА "Энергичные люди", который задает действию ритм, драйв. Для меня важно, что они в принципе-то неплохие люди. Но, как у Булгакова, — "их испортил квартирный вопрос". Сейчас многие ностальгируют по советским временам, — и я себя не исключаю. В какой-то степени, это одна из причин, по которой я обратился к этой пьесе. Почему, откуда эта ностальгия, — может, стоит разобраться? Мне кажется, наша ностальгия по той эпохе — это, конечно же, не тоска по советской идеологии, ярым противником которой я являюсь. Это ностальгия по тем людям, по чистоте, которая была в те времена и которую мы утратили. По воспитанию, которое тогда было особенным, по ощущению любви», — комментирует автор.

Дети Сергея все чаще участвуют в творчестве отца. Его дочь не так давно снялась в клипе. Возможно, вскоре звездой станет и сын.