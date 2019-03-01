«Все в порядке»: директор Успенской опроверг слухи о ее госпитализации

Сегодня, 22 апреля, в Сети появилась информация, что певица Любовь Успенская не улетела в Барнаул, где у нее на сегодня был запланирован концерт. Причиной срыва графика стало якобы ухудшившееся здоровье королевы шансона. Сообщалось, что Успенскую экстренно госпитализировали.
Позже в интервью агентству ТАСС директор артистки Виталий Макаров сказал, что слухи не имеют ничего общего с действительностью. «По технической причине не вылетели. Она здорова, все в порядке», - сказал Макаров агентству.
О том, что звезда отменила концерт именно из-за здоровья, сообщали сами барнаульские организаторы. В Instagram певицы появилась запись, в которой певица сообщила, когда вернется к выступлениям: «Дорогие друзья, спешу уведомить вас о том, что по техническим причинам нам пришлось отменить следующие концерты: 21 апреля в Барнауле и в Омске 22 апреля. Мы приносим свои извинения за неудобства, но, к сожалению, иногда обстоятельства превыше. У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным. С 24 апреля тур по ранее заявленным городам продолжится без изменений».
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram