«Все в порядке»: директор Успенской опроверг слухи о ее госпитализации

О том, что звезда отменила концерт именно из-за здоровья, сообщали сами барнаульские организаторы. В Instagram певицы появилась запись, в которой певица сообщила, когда вернется к выступлениям: «Дорогие друзья, спешу уведомить вас о том, что по техническим причинам нам пришлось отменить следующие концерты: 21 апреля в Барнауле и в Омске 22 апреля. Мы приносим свои извинения за неудобства, но, к сожалению, иногда обстоятельства превыше. У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным. С 24 апреля тур по ранее заявленным городам продолжится без изменений».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram