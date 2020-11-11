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Врачи перепутали в роддоме младенцев, отдав тело погибшего не тем родителям

Спустя время сотрудники больницы признали свою ошибку, но исправить ситуацию уже не смогли.

Действительно тяжелое испытание выпало на долю двух индийских семей. Первые потеряли малыша практически сразу же после рождения и не смогли проститься и проводить свое чадо в последний путь, а вторым пришлось похоронить этого самого малыша как своего собственного.

Неприятный инцидент произошел в роддоме индийского города Шимога, штат Карнатака. Сотрудники данного учреждения случайно перепутали младенцев, тем самым заставив страдать две семейные пары. Все началось с того, что в начале ноября в данном роддоме две молодые женщины одновременно стали мамами, у одной из них родился сын, а у другой дочь. Так как младенцы родились недоношенными, то медработники забрали их у матерей и поместили в реанимацию. Жизнь новорожденного мальчика спасти не удалось в то время, как состояние девочки стабилизировалось. 5 ноября малыша не стало, и врачи по ошибке сообщили эту печальную новость родителям девочки, передав им при этом завернутое в ткань тело мальчика. Молодые родители были настолько убиты горем, что даже не развернули ткань и не посмотрели на ребенка, а практически сразу же похоронили его по всем традициям.

Так как новорожденная малышка шла на поправку, врачи вызвали к себе родителей мальчика, чтобы лично сообщить им эту радостную новость. Вот тут-то и выяснилось, какая ужасная ошибка была допущена. Представителям медицинского учреждения пришлось объясняться с обеими парами, признав, что они сами виноваты в этой путанице. Несмотря на чудовищную оплошность, никаких мер в отношении медперсонала принято не было, хотя родители умершего младенца хотели бы, чтобы виновные ответили за свою халатность. «Из-за оплошности врачей мы не смоги увидеть нашего малыша в последний раз и не смогли с ним проститься. Мы не можем судиться с больницей, но это ужасно», - прокомментировал ситуацию потерявший наследника отец. Представители роддома в свою очередь пообещали провести дополнительное расследование и выяснить все подробности произошедшего.

Фото: Pexels.com

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