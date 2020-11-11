Врачи перепутали в роддоме младенцев, отдав тело погибшего не тем родителям

Неприятный инцидент произошел в роддоме индийского города Шимога, штат Карнатака. Сотрудники данного учреждения случайно перепутали младенцев, тем самым заставив страдать две семейные пары. Все началось с того, что в начале ноября в данном роддоме две молодые женщины одновременно стали мамами, у одной из них родился сын, а у другой дочь. Так как младенцы родились недоношенными, то медработники забрали их у матерей и поместили в реанимацию. Жизнь новорожденного мальчика спасти не удалось в то время, как состояние девочки стабилизировалось. 5 ноября малыша не стало, и врачи по ошибке сообщили эту печальную новость родителям девочки, передав им при этом завернутое в ткань тело мальчика. Молодые родители были настолько убиты горем, что даже не развернули ткань и не посмотрели на ребенка, а практически сразу же похоронили его по всем традициям.

Так как новорожденная малышка шла на поправку, врачи вызвали к себе родителей мальчика, чтобы лично сообщить им эту радостную новость. Вот тут-то и выяснилось, какая ужасная ошибка была допущена. Представителям медицинского учреждения пришлось объясняться с обеими парами, признав, что они сами виноваты в этой путанице. Несмотря на чудовищную оплошность, никаких мер в отношении медперсонала принято не было, хотя родители умершего младенца хотели бы, чтобы виновные ответили за свою халатность. «Из-за оплошности врачей мы не смоги увидеть нашего малыша в последний раз и не смогли с ним проститься. Мы не можем судиться с больницей, но это ужасно», - прокомментировал ситуацию потерявший наследника отец. Представители роддома в свою очередь пообещали провести дополнительное расследование и выяснить все подробности произошедшего.