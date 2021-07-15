Возлюбленная Роналду в платье с эффектным разрезом вышла на красную дорожку в Каннах

Исполнительница главной роли не смогла присутствовать на премьере, поскольку находится на карантине по коронавирусу. Актриса получила вирус во время съемок, и незадолго до начала кинофестиваля ее тест показал положительный результат.

Фильм зрителям и жюри представили Бланш Гарден, Эммануэль Ариоли и Бенжамен Бьолэ, которые также приняли участие в создании картины.