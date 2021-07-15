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Возлюбленная Роналду в платье с эффектным разрезом вышла на красную дорожку в Каннах

15 июля в Каннах прошла премьера фильма «Франция», снятый Брюно Дюмоном. Главную роль в котором исполнила Леа Сейду.
Возлюбленная Роналду в платье с эффектным разрезом вышла на красную дорожку в Каннах

Исполнительница главной роли не смогла присутствовать на премьере, поскольку находится на карантине по коронавирусу. Актриса получила вирус во время съемок, и незадолго до начала кинофестиваля ее тест показал положительный результат.

Фильм зрителям и жюри представили Бланш Гарден, Эммануэль Ариоли и Бенжамен Бьолэ, которые также приняли участие в создании картины.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хана Кросс

Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021

Возлюбленная легендарного футболиста Криштиану Роналду, Джорджина Родригез, появилась на премьере в эффектном платье с дерзким разрезом от бедра и кожаными декоративными вставками. Волосы Джорджина собрала в хвост, а образ дополнили эффектные серьги.

Джорджина Родригез

Джорджина Родригез

Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021

Модель Стелла Максвелл выбрала очень нежный наряд из струящейся ткани пастельного оттенка, с открытыми плечами, и заколола уложенные мягкими волнами волосы.

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл

Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021

Российская актриса Полина Пушкарева блеснула на красной дорожке в серебристом платье-футляре с открытыми плечами и эффектным шлейфом.

Полина Пушкарева

Полина Пушкарева

Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021

Хана Кросс появилась на красной дорожке в смелом платье-комбинации цвета металлик с дерзким декольте и разрезом от бедра. Наряд гармонично дополнили крупные серьги.

Хана Кросс

Хана Кросс

Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021

София Рейсинг появилась в пушистом платье-комбинации черного цвета и золотыми бретелями. Аккуратная прическа сделала образ элегантным и утонченным, а Киара Сампайо для этого выхода выбрала эффектное платье-футляр с узором, выложенным стразами, и бантах на рукавах.

Фото: Global Look Press

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