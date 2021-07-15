Возлюбленная Роналду в платье с эффектным разрезом вышла на красную дорожку в Каннах
Исполнительница главной роли не смогла присутствовать на премьере, поскольку находится на карантине по коронавирусу. Актриса получила вирус во время съемок, и незадолго до начала кинофестиваля ее тест показал положительный результат.
Фильм зрителям и жюри представили Бланш Гарден, Эммануэль Ариоли и Бенжамен Бьолэ, которые также приняли участие в создании картины.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021
Возлюбленная легендарного футболиста Криштиану Роналду, Джорджина Родригез, появилась на премьере в эффектном платье с дерзким разрезом от бедра и кожаными декоративными вставками. Волосы Джорджина собрала в хвост, а образ дополнили эффектные серьги.
Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021
Модель Стелла Максвелл выбрала очень нежный наряд из струящейся ткани пастельного оттенка, с открытыми плечами, и заколола уложенные мягкими волнами волосы.
Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021
Российская актриса Полина Пушкарева блеснула на красной дорожке в серебристом платье-футляре с открытыми плечами и эффектным шлейфом.
Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021
Хана Кросс появилась на красной дорожке в смелом платье-комбинации цвета металлик с дерзким декольте и разрезом от бедра. Наряд гармонично дополнили крупные серьги.
Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2021
София Рейсинг появилась в пушистом платье-комбинации черного цвета и золотыми бретелями. Аккуратная прическа сделала образ элегантным и утонченным, а Киара Сампайо для этого выхода выбрала эффектное платье-футляр с узором, выложенным стразами, и бантах на рукавах.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!