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Воздушная Эль Фаннинг, роскошная Катрин Денев и другие звезды на закрытии Каннского кинофестиваля

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Эль Фаннинг

Фото: Getty Images
25 мая официально завершился 72-й Каннский кинофестиваль.

В субботу, 25 мая, на Лазурном берегу во Франции состоялась торжественная церемония закрытия 72-го Каннского кинофестиваля. По красной дорожке перед Дворцом фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт прошлись Венсан Кассель, не так давно ставший отцом в третий раз, Сильвестр Сталлоне с супругой и дочерью, Антонио Бандерас и Николь Кимпель, Квентин Тарантино с супругой.

Квентин и Даниэлла Тарантино

Фото: Getty Images

21-летняя Эль Фаннинг, в этом году занявшая место в жюри престижного киносмотра, восхитила воздушным образом — светло-кремовое платье с пышной многослойной юбкой в пол актриса дополнила длинной полупрозрачной накидкой с вышивкой на спине. Изюминкой стали серьги и коль с ярко-синими камнями.

Павел Павликовский и Эль Фаннинг

Фото: Getty Images

Награду за лучшую режиссуру в основной конкурсной программе получили братья Жан-Пьер и Люк Дарденн, которые представили фильм «Молодой Ахмед». Лучшей актрисой стала Эмили Бичем за роль в ленте «Малыш Джо». Приз за лучшую мужскую роль достался Антонио Бандерасу за фильм «Боль и слава» Педро Альмодовара.

Новость дополняется.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Getty Images

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