Воздушная Эль Фаннинг, роскошная Катрин Денев и другие звезды на закрытии Каннского кинофестиваля

В субботу, 25 мая, на Лазурном берегу во Франции состоялась торжественная церемония закрытия 72-го Каннского кинофестиваля. По красной дорожке перед Дворцом фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт прошлись Венсан Кассель, не так давно ставший отцом в третий раз, Сильвестр Сталлоне с супругой и дочерью, Антонио Бандерас и Николь Кимпель, Квентин Тарантино с супругой.