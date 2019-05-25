Воздушная Эль Фаннинг, роскошная Катрин Денев и другие звезды на закрытии Каннского кинофестиваля

В субботу, 25 мая, на Лазурном берегу во Франции состоялась торжественная церемония закрытия 72-го Каннского кинофестиваля. По красной дорожке перед Дворцом фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт прошлись Венсан Кассель, не так давно ставший отцом в третий раз, Сильвестр Сталлоне с супругой и дочерью, Антонио Бандерас и Николь Кимпель, Квентин Тарантино с супругой.
Фото: Getty Images
21-летняя Эль Фаннинг, в этом году занявшая место в жюри престижного киносмотра, восхитила воздушным образом — светло-кремовое платье с пышной многослойной юбкой в пол актриса дополнила длинной полупрозрачной накидкой с вышивкой на спине. Изюминкой стали серьги и коль с ярко-синими камнями.
Фото: Getty Images
Награду за лучшую режиссуру в основной конкурсной программе получили братья Жан-Пьер и Люк Дарденн, которые представили фильм «Молодой Ахмед». Лучшей актрисой стала Эмили Бичем за роль в ленте «Малыш Джо». Приз за лучшую мужскую роль достался Антонио Бандерасу за фильм «Боль и слава» Педро Альмодовара.
Новость дополняется.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Getty Images
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