logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Не прокатило: мужчина прикинулся холостым, чтобы найти жилье и спровоцировал скандал в Сети

Предприимчивый парень попытался прикинуться одиноким, чтобы снять подходящее жилье через социальные сети. К сожалению, его шутку не оценила девушка, с которой он встречался достаточно продолжительное время.

Австралиец искал недвижимость в городе Аделаида достаточно давно: он опубликовал информацию о желании снять комнату, рассказал о графике работы, возможности платить до 200 долларов в неделю, отсутствии жены и зависимостей от алкоголя или наркотиков. Однако вместо ожидаемого арендодателя молодой человек вскоре обнаружил свою разъяренную пассию, которая была неприятно удивлена новостью об его свободном статусе.

«Что это такое, детка?! С каких это пор ты не женат и находишься в поисках жилья? Какой замечательный парень. Просто напомни-ка мне снова, кто такие эгоисты, потому что кажется, что это касается тебя, а не меня. Учитывая, что я та, кто изо всех сил старается найти для нас и троих детей дом, в котором можно будет жить. И в этот момент у тебя хватает смелости писать подобное, не задумываясь о нас…», — прокомментировала публикацию своего вовсе не одинокого возлюбленного девушка.

Как рассказывает британское издание Daily Mail, вскоре пост был удален со странички поиска жилья на Facebook, однако он быстро перекочевал в Instagram, где пользователи социальной сети принялись активно комментировать происходящее.

«Неужели она не могла связаться с ним напрямую?», «Вау, это немного странно. Поддержите мой попкорн», «Это ведь не его дети!», «Внезапно захотелось присоединиться к группе, чтобы последить за развитием событий», «Боже, как же это смешно!» — вовсю веселились подписчики аккаунта о поиске жилья.

Однако большая часть комментаторов встала на сторону парня, предположив, что он мог соврать в публикации, чтобы повысить шансы на нахождения недвижимости.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...