Не прокатило: мужчина прикинулся холостым, чтобы найти жилье и спровоцировал скандал в Сети

Австралиец искал недвижимость в городе Аделаида достаточно давно: он опубликовал информацию о желании снять комнату, рассказал о графике работы, возможности платить до 200 долларов в неделю, отсутствии жены и зависимостей от алкоголя или наркотиков. Однако вместо ожидаемого арендодателя молодой человек вскоре обнаружил свою разъяренную пассию, которая была неприятно удивлена новостью об его свободном статусе.

«Что это такое, детка?! С каких это пор ты не женат и находишься в поисках жилья? Какой замечательный парень. Просто напомни-ка мне снова, кто такие эгоисты, потому что кажется, что это касается тебя, а не меня. Учитывая, что я та, кто изо всех сил старается найти для нас и троих детей дом, в котором можно будет жить. И в этот момент у тебя хватает смелости писать подобное, не задумываясь о нас…», — прокомментировала публикацию своего вовсе не одинокого возлюбленного девушка.