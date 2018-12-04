Волшебные палочки, мантии и Пугачева в образе профессора Трелони: как прошла вечеринка в честь 7-летия Аллы-Виктории Киркоровой

Филипп Киркоров не пожалел сил и времени на то, чтобы организовать для своей дочери Аллы-Виктории грандиозный праздник в честь 7-летия. В ресторане «Шале-Березка» собралось множество знаменитостей с детьми — друзьями именниницы: разумеется, от Аллы Борисовны Пугачевой (именно в ее честь Алла-Виктория получила первую часть имени) с Гарри и Лизой Галкиными до Ани Лорак и Сергея Лазарева с детьми.

Вечеринка была оформлена в стиле обожаемого девочкой «Гарри Поттера» — и она сама, и ее маленькие друзья позировали в форме волшебной школы Хогвартс, а взрослые взяли в руки волшебные палочки и тоже примерили мантии.