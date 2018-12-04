logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Волшебные палочки, мантии и Пугачева в образе профессора Трелони: как прошла вечеринка в честь 7-летия Аллы-Виктории Киркоровой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Алла-Виктория Киркорова с братом, папой Филиппом, Сергеем Филиным, его супругой и сыновьями

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Еще 26 ноября дочери Филиппа Киркорова исполнилось 7 лет, но отмечался этот праздник лишь накануне, 3 декабря. Певец устроил наследнице вечер в стиле ее любимого «Гарри Поттера».

Филипп Киркоров не пожалел сил и времени на то, чтобы организовать для своей дочери Аллы-Виктории грандиозный праздник в честь 7-летия. В ресторане «Шале-Березка» собралось множество знаменитостей с детьми — друзьями именниницы: разумеется, от Аллы Борисовны Пугачевой (именно в ее честь Алла-Виктория получила первую часть имени) с Гарри и Лизой Галкиными до Ани Лорак и Сергея Лазарева с детьми.

Вечеринка была оформлена в стиле обожаемого девочкой «Гарри Поттера» — и она сама, и ее маленькие друзья позировали в форме волшебной школы Хогвартс, а взрослые взяли в руки волшебные палочки и тоже примерили мантии.

Например, увидев в Сети снимки Примадонны с пышной непослушной шевелюрой и в больших очках, многие поклонники решили, что она очень похожа на персонажа Роулинг — профессора Сибиллу Трелони. А сам гордый отец, кажется, выбрал образ Златопуста Локонса — судя по его жакету, расшитому золотом, и золотому же украшению-ободку. А как вам яркие снимки с вечеринки Аллы-Виктории Киркоровой?

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе
«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V