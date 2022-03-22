Волочкова написала книгу, Безрукова вспомнила съемки любимого фильма: события из жизни звезд 22 марта
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Мария Погребняк поделилась с подписчицами секретами по поддержанию своей фигуры. Девушка подчеркнула, что наибольшее влияние на качества тела оказывает питание. «Я остановилась на 3-разовом приеме пищи! Лично мне не подошло питание маленькими порциями 5-6 раз в день. Я из-за этих перекусов стала набирать. Вы приучаете организм к такому питанию, и если вдруг у вас не будет под рукой здорового перекуса, вы будете есть то, что вам попадет под руку: булка, шоколадка, сэндвич и т. д. И как результат набираете лишние кг! Это подойдет для тех, кто работает из дома либо берет контейнеры с собой. У меня на контейнеры нет времени. Я утром в суматохе везу детей в школу, а там все как в тумане, речи о контейнерах и быть не может», — объяснила блогер.
Звезда сериала «Деффчонки» делится тяготами материнства. Малышка упала и ударилась головой об пол. Галина Боб опубликовала видео, где успокаивает дочь, держа ее на руках. «У нас первая шишка. Хорошо, хоть ковер чуть смягчил удар», — написала звезда.
Ксения Бородина поделилась фото в уютном домашнем образе. Телезвезда, по всей видимости, расслаблялась в ванне после тяжелого дня. Она надела халат, а под глаза наклеила патчи.
Анастасия Волочкова выпустила собственную книгу. Это откровенная исповедь о жизни балерины. «Вероятно, что многие назовут ее скандальной, так как в ней будут раскрыты многие сокровенные подробности личной жизни. Эта книга о том, какой тяжелой ценой достается успех», — написала блондинка в своем Telegram-канале.
Фото: Соцсети
Саша Новикова наслаждается материнством и делится своими эмоциями в блоге: «Беременность далась мне очень сложно, а роды и материнство вызывают только самые приятные чувства. Во время родов помню только прекрасных врачей и невероятную эйфорию, когда Нину положили мне на грудь. А все, кто пугал бессонными ночами и сложностями кормления, явно не проходили через 8 месяцев токсикоза. После него все это — приятные хлопоты. Да, и не только после него. Все, что связано с ней, просто чудесно. Я благодарна», — отметила супруга рэпера.
Фото: Соцсети
Ирина Безрукова решила вспомнить, как проходили съемки в фильме «Когда опаздывают в ЗАГС...». Актриса до сих пор с большой теплотой вспоминает то время. По словам Ирины, ей казалось, что она попала в сказку. «В этой картине со мной снимались Ирина Муравьева, Михаил Светин, Роман Ткачук и многие другие всеми любимые советские артисты. Я с детства смотрела и любила фильмы с их участием, а тут мы оказались в одном кадре. Просто волшебное везение! Партнер тоже был замечательный, им был Сергей Зуев. В общем, я получила массу удовольствия от работы в такой легкой, лирической комедии. Надеюсь, зрителям она тоже нравится», — рассказала артистка.
Анфиса Чехова обновила прическу. Звезда немного освежила цвет волос, осветлив его на пару тонов. «Цвет получился шоколадненький. Не чеховский соболь, но чеховский бобер», — пошутила телезвезда.
Фото: Соцсети
Мишель Серова выпустила новую песню, а вместе с ней и клип. Эту новость она сообщила в своем Telegram-канале. Композиция называется «Любимая». Поклонники поддержали звезду в комментариях: «Красивая песня», «Молодец», «Как всегда, на высоте», «Очень нежно получилось».
Катерина Шпица приехала на дачу к родным и встретила необычного зверька. Она сняла его на видео и поделилась с подписчиками: «А у моих родителей на даче столуется регулярно вот такая прелесть. Кто знает, что это за грызун?» Поклонники сошлись во мнении, что пушистое существо похоже на мышь-полевку.
Клава Кока рассказала, какие качества в мужчине ее привлекают, а какие, наоборот, сразу отталкивают. Певица отметила, что ей нравятся умные, сильные, добрые, а главное, творческие мужчины. Также она всегда обращает внимание на чувство юмора и целеустремленность молодого человека. «Люблю, когда от мужчины прет энергия, когда он всегда стремится к росту и ничего не боится. Я ищу вдохновение в противоположном поле, поэтому хочу заряжать своего человека и заряжаться от него. А еще я люблю безбашенных, как я», — добавила артистка. Исполнительница подчеркнула, что никогда не свяжется с нытиками и самовлюбленными павлинами.
Саша Савельева поздравила сына с днем рождения. Наследнику певицы исполнилось три года. По случаю праздника она решила устроить семейную фотосессию, бэкстейдж с которой показала в блоге. «У Леона сегодня день рождения! Уже целых 3 года. Время пролетело незаметно. Так его люблю», — добавила Саша.
Фото: Соцсети
Ольга Бузова вернулась к тренировкам после долгого отдыха. У теледивы была повреждена рука, и из-за этого она не могла заниматься спортом какое-то время. «Быть, а не казаться! С возвращением меня в спорт! Сейчас все восстановилось, и могу давать уже нагрузку», — подписала блондинка кадры из спортзала.
Фото: Global Look Press, соцсети