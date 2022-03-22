Волочкова написала книгу, Безрукова вспомнила съемки любимого фильма: события из жизни звезд 22 марта

Мария Погребняк поделилась с подписчицами секретами по поддержанию своей фигуры. Девушка подчеркнула, что наибольшее влияние на качества тела оказывает питание. «Я остановилась на 3-разовом приеме пищи! Лично мне не подошло питание маленькими порциями 5-6 раз в день. Я из-за этих перекусов стала набирать. Вы приучаете организм к такому питанию, и если вдруг у вас не будет под рукой здорового перекуса, вы будете есть то, что вам попадет под руку: булка, шоколадка, сэндвич и т. д. И как результат набираете лишние кг! Это подойдет для тех, кто работает из дома либо берет контейнеры с собой. У меня на контейнеры нет времени. Я утром в суматохе везу детей в школу, а там все как в тумане, речи о контейнерах и быть не может», — объяснила блогер.

Звезда сериала «Деффчонки» делится тяготами материнства. Малышка упала и ударилась головой об пол. Галина Боб опубликовала видео, где успокаивает дочь, держа ее на руках. «У нас первая шишка. Хорошо, хоть ковер чуть смягчил удар», — написала звезда.