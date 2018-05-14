Водянова, Кэмпбелл и другие звезды на благотворительном вечере Fashion For Relief в Каннах

Наоми пригласила на роскошный ужин своих друзей и коллег из числа самых известных топ-моделей. Всеобщее внимание к себе привлекла россиянка Наталья Водянова — многодетная мама выглядела потрясающе в серебристом платье в пол.

Также на красной дорожке появились Белла Хадид, Мишель Родригес, Андреа Пежич, Эллен фон Унверт, Наташа Поли с очаровательной дочкой Александрой, Петра Немцова, Пэрис Хилтон и другие звезды.

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