Водянова, Кэмпбелл и другие звезды на благотворительном вечере Fashion For Relief в Каннах

В 2005-м Наоми Кэмпбелл организовала благотворительную организацию Fashion For Relief («Мода в помощь»), с тех пор каждый год она устраивает масштабные мероприятия, направленные на сбор средств для нуждающихся. Один из таких светских раутов, в рамках которого прошел и модный показ с участием самой Кэмпбелл, состоялся в минувшее воскресенье на Лазурном берегу.
Наоми пригласила на роскошный ужин своих друзей и коллег из числа самых известных топ-моделей. Всеобщее внимание к себе привлекла россиянка Наталья Водянова — многодетная мама выглядела потрясающе в серебристом платье в пол.
Также на красной дорожке появились Белла Хадид, Мишель Родригес, Андреа Пежич, Эллен фон Унверт, Наташа Поли с очаровательной дочкой Александрой, Петра Немцова, Пэрис Хилтон и другие звезды.
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