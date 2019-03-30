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Водянова, Амбросио, Полунин и другие звезды на благотворительном показе Ulyana Sergeenko в рамках Love Ball Arabia в Катаре

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Водянова

Фото: пресс-служба
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29 марта в Дохе в рамках благотворительного мероприятия Love Ball Arabia, инициированного Натальей Водяновой, состоялся показ Ulyana Sergeenko.

На днях в столице Катара прошел блестящий «Арабский бал любви» в поддержку фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой и под патронажем ее превосходительства Шейхи Аль-Маяссы бинт Хамад Бин Халифы Аль-Тани. Знаковое место Дохи, Музей Исламского Искусства, принимал впечатляющий по своему масштабу вечер: впервые на Ближнем Востоке наравне с обычными артистами на мероприятии выступали и люди с особенностями развития.

Кульминацией гала-ужина стал показ модного Дома Ulyana Sergeenko. В Дохе Ульяна лично представила коллекцию сезона весна-лето 2019, в которую вошли новые уникальные наряды, вдохновленные регионом. Впервые коллекцию Ульяны представляли как обычные модели, так и «особенные», среди которых были Мэдлин Стюарт — первая модель с синдромом Дауна, Анастасия Аброскина с гиперкинетической формой ДЦП и Айгерим Аяпбергенова с нарушением слуха.

Благодаря щедрой поддержке доноров организаторам удалось выручить 7,4 миллиона долларов для поддержки работы Центра Al Shafallah и фонда «Обнаженные сердца». Средства будут направлены на помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, а также на распространение информации о людях с ментальными, физическими и сенсорными нарушениями в России и в Катаре.

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Фото: пресс-служба
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Среди гостей вечера, поддержавших работу этих благотворительных организаций, были замечены Иман Боуи, Диана фон Фюрстенберг, Сергей Полунин, Алессандра Амбросио, Оливье Рустен, Синди Бруна, Саша Лусс и другие знаменитости.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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