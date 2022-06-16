Внучка Невинного с мужем, Безрукова, Табаков и другие звезды на премьере фильма «Бультерьер»

Картина «Бультерьер» стала дебютной для чемпиона мира и Европы по смешанным единоборствам Владимира Минеева. Спортсмен задумывался о том, чтобы на какое-то время оставить ринг, но случайно оказался на съемочной площадке.

В центре сюжета — история спортсмена Макса Холодова, который проигрывает самый важный бой в карьере и получает серьезные травмы. Спасаться от плохих воспоминаний он едет к морю, и как-то раз во время очередной прогулки находит под машиной израненного пса — бультерьера. Спортсмен оставляет питомца себе и ухаживает за ним вместе со случайной знакомой Олей. Между молодыми людьми завязывается роман, а затем Макс получает возможность вернуться в большой спорт.

Первыми посмотреть ленту пришли Ирина Безрукова, Константин Буслов, Петр Буслов, Маруся Климова, Иван Жвакин, Павел Табаков, Изабель Эйдлен, Алексей Сафонов и Иветта Невинная, Владислав Ценев, Теймур Джафаров, Иван Макаревич, Екатерина Рокотова, Алена Чехова, Елена Борщева, Вячеслав Макаров, Лилия Абрамова (Tatarka FM), Карен Арутюнов, Ольга Филиппова, Сергей Дзебань, Александра Черкасова-Служитель, Никита Шалюков, Дарья Блохина, Татьяна Шитова и многие другие.

В широкий прокат фильм выходит 16 июня.