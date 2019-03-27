Вместемыможемвсе: Ивлеева, Мельникова, Баранова и другие медийные девушки объединились против хейтеров

В проекте популярного бренда средств личной женской гигиены Kotex #Вместемыможемвсе популярные телеведущие и блогеры объединились для того, чтобы рассказать о том, как в разные периоды их жизни слова поддержки и одобрения помогли им не останавливаться и двигаться дальше на пути к исполнению мечты.
Знаменитости, как и обычные женщины, в течение жизни нередко сталкиваются с агрессией, необъяснимыми нападками и критикой со стороны как незнакомых людей, так и близких друзей и даже родственников. Если реагировать на все это, можно загубить свою жизнь, считает телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. В своем обращении она рассказала о том, как, будучи уверенной в себе, успешной и целеустремленной девушкой, она противостоит хейтерам и «троллям» в Сети. Вера в себя и свои силы всегда помогала Анастасии обращать внимание на слова поддержки и позитивные моменты вопреки нападкам извне.
Женщина успешна и тогда, когда, ставя превыше всего интересы своей семьи, она является хорошей женой и мамой, на что сегодня современной женщине часто не хватает времени. Каждая из нас сама делает выбор, кем ей быть, и именно он является единственно верным. Об этом говорит Мария Мельникова, жена популярного рэпера Мота, рассказывая о том, как много негатива она получает со стороны за то, что не стремится строить карьеру, выбрав хранение семейного очага. В такие моменты важно сохранять веру в себя, спокойствие и уверенность.
Заботиться о своем психологическом комфорте и эмоциональном здоровье намного проще, когда слышишь слова одобрения. Даже в самом успешном обществе очень многие люди нуждаются в поддержке. Именно об этом призван напомнить проект #Вместемыможемвсе. Важно всегда сохранять в себе внутреннюю уверенность и силу для движения вперед, а помочь в этом каждой из нас может подруга, сказав самые простые слова поддержки в комментариях. Просто быть рядом и верить друг в друга — это уже очень много в эпоху отмирания живого общения.
Кстати, участницы проекта уже начали разыгрывать в своих микроблогах фирменные свитшоты проекта — белоснежные и ярко-розовые, на горловину и рукава которых нанесены мотивирующие надписи: «Выигрывай», «Люби», «Удивляй» и другие.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба, Instagram
Видео: Instagram