Вместемыможемвсе: Ивлеева, Мельникова, Баранова и другие медийные девушки объединились против хейтеров

В проекте популярного бренда средств личной женской гигиены Kotex #Вместемыможемвсе популярные телеведущие и блогеры объединились для того, чтобы рассказать о том, как в разные периоды их жизни слова поддержки и одобрения помогли им не останавливаться и двигаться дальше на пути к исполнению мечты.

Знаменитости, как и обычные женщины, в течение жизни нередко сталкиваются с агрессией, необъяснимыми нападками и критикой со стороны как незнакомых людей, так и близких друзей и даже родственников. Если реагировать на все это, можно загубить свою жизнь, считает телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. В своем обращении она рассказала о том, как, будучи уверенной в себе, успешной и целеустремленной девушкой, она противостоит хейтерам и «троллям» в Сети. Вера в себя и свои силы всегда помогала Анастасии обращать внимание на слова поддержки и позитивные моменты вопреки нападкам извне.