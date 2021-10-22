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Влюбленные Виторган с Нинидзе, Вдовиченков с Лядовой и другие звезды на показе «Купе номер 6»

Вечером 22 октября в кинотеатре «Художественный» в Москве прошла премьера картины «Купе номер 6» режиссера Юхо Куосманен, получившего Гран-при на Канском кинофестивале. Исполнителей главных ролей и создателей фильма пришли поддержать известные отечественные актеры.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александра Урсуляк

Фото: Пресс-служба

Первой на красную ковровую дорожку вышла актриса Сейди Хаарла, которая в фильме перевоплотилась в студентку из Финляндии. Сейди надела черное платье с прозрачным лифом и пальто такого же цвета.

Сейди Хаарла

Сейди Хаарла

Фото: Пресс-служба

Конечно же, премьеру посетил и Юрий Борисов, которому тоже досталась главная роль.

Юрий Борисов

Юрий Борисов

Фото: Пресс-служба

Поддержать своих коллег пришла Любовь Аксенова, выбравшая черный брючный костюм и темно-коричневый топ.

Любовь Аксенова

Любовь Аксенова

Фото: Пресс-служба

На премьере были и сладкие парочки. Это супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, а также Максим Виторган и Нино Нинидзе.

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Фото: Пресс-служба

Максим Виторган и Нино Нинидзе

Максим Виторган и Нино Нинидзе

Фото: Пресс-служба

Среди звездных гостей также были: Александра Урсуляк, Александра Ревенко, Нелли Ермолаева, Наталья Мокрицкая, Софья Ская и многие другие.

Действие картины «Купе номер 6» происходит в 90-х годах. По сюжету студентка из Финляндии Лора (Сейди Хаарла), переживая неудачный роман с москвичкой Ириной, садится в поезд Москва-Мурманск, в купе которого она встречается с простым русским парнем – немного грубоватым шахтером Лехой.

Сначала Лора и Леха не могут найти общий язык, но за время долгой дороги герои понимают, насколько они оба одиноки и как хотят любви и спокойных человеческих отношений. Кинолента стала фаворитом на Каннском кинофестивале, где члены жюри присудили ей Гран-при. Кроме того, Финляндия даже планирует выдвинуть фильм на «Оскар».

Фото, видео: Пресс-служба