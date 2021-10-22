Влюбленные Виторган с Нинидзе, Вдовиченков с Лядовой и другие звезды на показе «Купе номер 6»

Среди звездных гостей также были: Александра Урсуляк, Александра Ревенко, Нелли Ермолаева, Наталья Мокрицкая, Софья Ская и многие другие.

Действие картины «Купе номер 6» происходит в 90-х годах. По сюжету студентка из Финляндии Лора (Сейди Хаарла), переживая неудачный роман с москвичкой Ириной, садится в поезд Москва-Мурманск, в купе которого она встречается с простым русским парнем – немного грубоватым шахтером Лехой.

Сначала Лора и Леха не могут найти общий язык, но за время долгой дороги герои понимают, насколько они оба одиноки и как хотят любви и спокойных человеческих отношений. Кинолента стала фаворитом на Каннском кинофестивале, где члены жюри присудили ей Гран-при. Кроме того, Финляндия даже планирует выдвинуть фильм на «Оскар».