Влюбленные и спортивные Максимова и Корешков и другие звезды побывали на острове спокойствия

Светская и культурная жизнь Москвы все активнее оживает после режима самоизоляции. Знаменитости, истосковавшиеся по мероприятиям, охотно принимают приглашения на них. 10 сентября в столице в рамках выставки Cosmoscow-2020 открылась инсталляция «Сад расходящихся камней», которую посетили завсегдатаи светских хроник: Полина Максимова и Егор Корешков, Дарья Поверннова, Ольга Карпуть, Марика Кравцова, Аврора, Анна Михалкова, Денис Симачев, Татьяна Геворкян, Ирена Понарошку и другие знаменитости.

Экспозицию представили арт-группа Recycle и Ultima Яндекс Go. Проект — это остров спокойствия в потоке времени, где можно остановиться и поразмышлять о сущем.

Для спокойного культурного вечера знаменитости выбрали стильную одежу, многие в спортивном стиле и стиле стиле casual.

Так, влюбленные Полина Максимова и Егор Корешков показали идеальный family look. Они позировали перед камерами в темных джинсах, белых футболках, черных свитшотах и кроссовках.