Влюбленные и спортивные Максимова и Корешков и другие звезды побывали на острове спокойствия
Фото: Пресс-служба
Светская и культурная жизнь Москвы все активнее оживает после режима самоизоляции. Знаменитости, истосковавшиеся по мероприятиям, охотно принимают приглашения на них. 10 сентября в столице в рамках выставки Cosmoscow-2020 открылась инсталляция «Сад расходящихся камней», которую посетили завсегдатаи светских хроник: Полина Максимова и Егор Корешков, Дарья Поверннова, Ольга Карпуть, Марика Кравцова, Аврора, Анна Михалкова, Денис Симачев, Татьяна Геворкян, Ирена Понарошку и другие знаменитости.
Экспозицию представили арт-группа Recycle и Ultima Яндекс Go. Проект — это остров спокойствия в потоке времени, где можно остановиться и поразмышлять о сущем.
Для спокойного культурного вечера знаменитости выбрали стильную одежу, многие в спортивном стиле и стиле стиле casual.
Так, влюбленные Полина Максимова и Егор Корешков показали идеальный family look. Они позировали перед камерами в темных джинсах, белых футболках, черных свитшотах и кроссовках.
Фото: Пресс-служба
Телеведущая Аврора для выхода в свет надела черную блузку без рукавов и широкие спортивные брюки с кроссовками.
Фото: Пресс-служба
Дизайнер Анастасия Задорина подчеркнула свою стройность кожаными мини-шортами и высокими сапогами с широким голенищем.
Фото: Пресс-служба
Модель и телеведущая Марика Кравцова подчеркнула элегантный образ из черной юбки средней длины и водолазки того же оттенка светлым легким пальто и белыми сапогами.
Фото: Пресс-служба
Многие гости пришли на выставку с детьми, для которых открылась первая детская зона в партнерстве с галереями «Времена года».
В первом мастер-классе для маленьких ценителей искусства приняли участие дети Ксении Таракановой, Оксаны Бондаренко, Шахри Амирхановой, Алисы Рубан, Марины Долидзе и других гостей.
Фото: Пресс-служба
Маленькие гости ярмарки Cosmoscow-2020 в течение трех дней могут попробовать себя в графике и живописи, архитектуре и скульптуре. Здесь же представлена капсульная коллекция одежды, которую создали при участии известных современных художников и их детей: Ирины Кориной с дочерью Антониной, Александры Паперно с сыновьями Петром и Василием, Иваном Горшковым с сыном Степаном.
Фото: пресс-служба
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