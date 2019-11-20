Влюбленная Максимова, стильная Хромченко и другие знаменитости на премьере фильма «Прекрасная эпоха»
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Фото: Пресс-служба
В Третьяковской галерее состоялась премьера фильма Николя Бедоса «Прекрасная эпоха». Одну из ролей в фильме сыграла известная актриса Фанни Ардан, которая приехала на московский показ картины. Перед премьерой Фанни — большой ценитель русской культуры — посмотрела выставки в галерее.
На премьере побывали Полина Максимова с любимым мужчиной — актером Егором Корешковым, Эвелина Хромченко, Екатерина Гусева, Дмитрий Хрусталев, Марюс Вайсберг, Ирина Апексимова и другие знаменитости.
Многие знаменитости выбрали для выхода в свет total black look. Так, Полина Максимова позировала фотографам, держа за руку Егора Корешкова. Актриса остановила выбор на длинном платье, на которое надела прозрачную шифоновую тунику. Егор надел черный костюм и рубашку.
Фото: Пресс-служба
Эвелина Хромченко появилась на красной дорожке в элегантном брючном костюме.
Фото: Пресс-служба
Актриса Екатерина Гусева позировала также в черном: она надела зауженные брюки и удлиненный асимметричный жилет.
Фото: Пресс-служба
Главная звезда вечера — 70-летняя Фанни Ардан приветствовала российских коллег в легантном черном пальто с меховым воротником.
Фото: Пресс-служба
Актриса призналась, что «Прекрасная эпоха» — это фильм, во время которого все время смеешься, а после подкатывает ком к горлу. «Такие фильмы невозможно быстро забыть», — отметила Фанни Ардан.
Фильм рассказывает о художнике, переживающий кризис в отношениях с любимой женой. Он находит компанию, которая способна перенести клиента в любую эпоху. Главный герой, используя такую возможность, отправляется в 1970-е годы, когда познакомился с женой.
В России «Прекрасная эпоха» выйдет в прокат 28 ноября.
Фото: пресс-служба
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