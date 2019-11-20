Влюбленная Максимова, стильная Хромченко и другие знаменитости на премьере фильма «Прекрасная эпоха»

Актриса призналась, что «Прекрасная эпоха» — это фильм, во время которого все время смеешься, а после подкатывает ком к горлу. «Такие фильмы невозможно быстро забыть», — отметила Фанни Ардан.

Фильм рассказывает о художнике, переживающий кризис в отношениях с любимой женой. Он находит компанию, которая способна перенести клиента в любую эпоху. Главный герой, используя такую возможность, отправляется в 1970-е годы, когда познакомился с женой.

В России «Прекрасная эпоха» выйдет в прокат 28 ноября.