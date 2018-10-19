Владимир Познер с супругой, Ксения Чилингарова и другие знаменитости побывали на выставке произведений часового искусства

Уникальную выставку оценили представители столичного бомонда, в числе которых были Владимир Познер и Надежда Соловьева, Виктория Шелягова, Юлия Ремпель, Миранда Мирианашвили, Вадим Дымов и Евгения Зеленская, Ксения Лукаш, Борис Белоцерковский и Полина Аскери и другие селебрити.

Гостей приема ожидало переплетение эстетических, гастрономических и культурных впечатлений: изысканные напитки, ужин в тропическом лесу и фортепианный перфоманс мультиинструменталиста Марселя Мифтахова.

Фото: Денис Шумов, Екатерина Анохина / пресс-служба