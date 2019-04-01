Владимир Кристовский с женой, Ясмина Муратович и другие звезды оценили фильм «Белый лебедь»

Накануне знаменитости собрались в концертном зале Барвиха Luxury Village на премьере ленты режиссера Анне Севитски «Белый лебедь». Захватывающую историю олимпийской чемпионки по фигурному катанию Сони Хени, покорившей Голливуд и снявшейся в 15-ти фильмах (в числе которых «Серенада солнечной долины» и «Одна на миллион»), высоко оценили практически все гости мероприятия.
Среди них были замечены Владимир Кристовский с супругой Ольгой, Ясмина Муратович, Ксения Князева, Валерия Кожевникова и другие селебрити.
По сюжету фильма трехкратная олимпийская чемпионка, голливудская дива, икона, самая богатая женщина своего времени покорила Голливуд и купалась в деньгах. Но у славы порой бывает очень высокая цена.
Байопик «Белый лебедь» в прокате с 11 апреля. Купить билеты можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Александр Толстов / пресс-служба
Видео: Youtube.com / Capella Film