Владимир Кристовский с женой, Ясмина Муратович и другие звезды оценили фильм «Белый лебедь»

Накануне знаменитости собрались в концертном зале Барвиха Luxury Village на премьере ленты режиссера Анне Севитски «Белый лебедь». Захватывающую историю олимпийской чемпионки по фигурному катанию Сони Хени, покорившей Голливуд и снявшейся в 15-ти фильмах (в числе которых «Серенада солнечной долины» и «Одна на миллион»), высоко оценили практически все гости мероприятия.

Среди них были замечены Владимир Кристовский с супругой Ольгой, Ясмина Муратович, Ксения Князева, Валерия Кожевникова и другие селебрити.