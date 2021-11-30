Виторган пришел на премьеру фильма без Нинидзе, а Петров — под руку с Милославской
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Среди первых зрителей в кинотеатре отметились Максим Виторган, Александр Петров со своей возлюбленной Стасей Милославской, Сергей Белоголовцев, Алиса Вокс и многие другие.
Максим Виторган посетил премьеру фильма в одиночестве, а вот Александр Петров пришел в сопровождении своей возлюбленной, актрисы Стаси Милославской. Актер выбрал расслабленный образ с косухой и кепкой, а Стася пришла в мини-шортах и грубых ботинках, а поверх образа накинула дубленку.
Фото: Пресс-служба
Алиса Вокс выбрала для выхода черный объемный жакет с узкими брюками и добавила бежевые кожаные сапоги необычного фасона.
Фильм расскажет историю детского лагеря «Красный сокол», который незаконно признали аварийным из корыстных побуждений. Туда приезжает группа детей с особенностями развития, а директор подселяет к ним трудных подростков, чтобы выжить ребят из лагеря. Кто одержит победу?
В фильме приняли участие Антон Богданов, Константин Хабенский, Максим Виторган, Сергей Кутергин, Ольга Лерман и другие.
В российский прокат фильм выходит 2 декабря.
Фото: пресс-служба