Виторган пришел на премьеру фильма без Нинидзе, а Петров — под руку с Милославской

Фильм расскажет историю детского лагеря «Красный сокол», который незаконно признали аварийным из корыстных побуждений. Туда приезжает группа детей с особенностями развития, а директор подселяет к ним трудных подростков, чтобы выжить ребят из лагеря. Кто одержит победу?

В фильме приняли участие Антон Богданов, Константин Хабенский, Максим Виторган, Сергей Кутергин, Ольга Лерман и другие.