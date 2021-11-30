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Виторган пришел на премьеру фильма без Нинидзе, а Петров — под руку с Милославской

В московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» прошла премьера дебютной режиссерской работы актера Антона Богданова под названием «Нормальный только я»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Виторган с актрисой фильма

Фото: Пресс-служба

Среди первых зрителей в кинотеатре отметились Максим Виторган, Александр Петров со своей возлюбленной Стасей Милославской, Сергей Белоголовцев, Алиса Вокс и многие другие.

Максим Виторган посетил премьеру фильма в одиночестве, а вот Александр Петров пришел в сопровождении своей возлюбленной, актрисы Стаси Милославской. Актер выбрал расслабленный образ с косухой и кепкой, а Стася пришла в мини-шортах и грубых ботинках, а поверх образа накинула дубленку.

Стася Милославская и Александр Петров

Стася Милославская и Александр Петров

Фото: Пресс-служба

Алиса Вокс выбрала для выхода черный объемный жакет с узкими брюками и добавила бежевые кожаные сапоги необычного фасона.

Алиса Вокс

Алиса Вокс

Фильм расскажет историю детского лагеря «Красный сокол», который незаконно признали аварийным из корыстных побуждений. Туда приезжает группа детей с особенностями развития, а директор подселяет к ним трудных подростков, чтобы выжить ребят из лагеря. Кто одержит победу?

В фильме приняли участие Антон Богданов, Константин Хабенский, Максим Виторган, Сергей Кутергин, Ольга Лерман и другие.

В российский прокат фильм выходит 2 декабря.

Фото: пресс-служба

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