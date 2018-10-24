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Виторган, Козловский, Чиповская и все-все-все: друзья Паулины Андреевой показали яркие фото с вечеринки по случаю ее 30-летия

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я выбрал вместо рекламы.
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Паулина Андреева с друзьями

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День рождения у актрисы Паулины Андреевой был еще 12 октября, но друзей она собрала совсем недавно.

На днях Паулина Андреева наконец пригласила друзей на шумную вечеринку по случаю своего 30-го дня рождения. Откликнулось множество знаменитостей: от певицы Глюк’оZы до актрисы Светланы Устиновой.

Звезды выложили яркие и забавные снимки авторства известного светского фотографа Николая Зверкова в свои микроблоги и еще раз поздравили Паулину с юбилеем. Разумеется, на вечеринке был и возлюбленный актрисы Федор Бондарчук, буквально не отходивший от именниницы.

Кстати, на одном из снимков Андреева позирует с родными — отцом Олегом и младшими братьями Игорем и Борисом.

Фото: Instagram

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