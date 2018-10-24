Виторган, Козловский, Чиповская и все-все-все: друзья Паулины Андреевой показали яркие фото с вечеринки по случаю ее 30-летия

На днях Паулина Андреева наконец пригласила друзей на шумную вечеринку по случаю своего 30-го дня рождения. Откликнулось множество знаменитостей: от певицы Глюк’оZы до актрисы Светланы Устиновой.
Звезды выложили яркие и забавные снимки авторства известного светского фотографа Николая Зверкова в свои микроблоги и еще раз поздравили Паулину с юбилеем. Разумеется, на вечеринке был и возлюбленный актрисы Федор Бондарчук, буквально не отходивший от именниницы.
Кстати, на одном из снимков Андреева позирует с родными — отцом Олегом и младшими братьями Игорем и Борисом.
Фото: Instagram