Виторган, Козловский, Чиповская и все-все-все: друзья Паулины Андреевой показали яркие фото с вечеринки по случаю ее 30-летия

Звезды выложили яркие и забавные снимки авторства известного светского фотографа Николая Зверкова в свои микроблоги и еще раз поздравили Паулину с юбилеем. Разумеется, на вечеринке был и возлюбленный актрисы Федор Бондарчук, буквально не отходивший от именниницы.

Кстати, на одном из снимков Андреева позирует с родными — отцом Олегом и младшими братьями Игорем и Борисом.

Фото: Instagram