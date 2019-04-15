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Виктория Толстоганова, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и другие звезды кино – на вручении премии «Золотая арка»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Константин Хабенский

Фото: Passion.ru
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Церемония, на которую пришли самые яркие звезды отечественного кино, состоялась в театре Et Cetera 14 апреля.

В воскресенье во второй раз вручили награды международной премии «Восток - Запад. Золотая арка». На красную дорожку театра вышли известные артисты, режиссеры и музыканты. Победителем кинопремии стал фильм Павла Павликовского «Холодная война», а специальный приз «За вклад в кинематограф» посмертно получил режиссер Марлен Хуциев.

Виктория Толстоганова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Главный триумфатор на церемонию не пришел из-за занятости, но прислал видеообращение: «Я очень рад, что мы получили этот приз. Благодарим жюри и организаторов за то, что выбрали нас. Это интересный контекст, в котором вы увидели наш фильм».

Драма Павликовского рассказывает о любви двух противоположностей в послевоенной Польше. Разные по темпераменту и менталитету влюбленные в течение жизни расходятся, но потом вновь встречаются при разных обстоятельствах и в разных местах – то в Париже, то в Югославии, то в Берлине.

Юлия Снигирь

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Жюри назвало имена победителей в 10 номинациях: Лучшая режиссерская работа – «Холодная война» Павла Павликовского. Лучший сценарий (поделили между несколькими фильмами) - Раду Жуде за фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары», Наталья Меркулова и Алексей Чупов за фильм «Человек, который удивил всех». Лучший оператор - Калоян Божилов, фильм «Ага». Лучшая музыка – Роман Билык и Германо Осипов, фильм «Лето». Лучший художник – Елена Окопная, фильм «Довлатов». Лучшая женская роль - Иоанна Кулиг, «Холодная война». Лучшая мужская роль - Евгений Цыганов, «Человек, который удивил всех». Лучшая женская роль второго плана – Наталья Кудряшова, «Человек, который удивил всех». Лучшая мужская роль второго плана - Мурат Джимджир, «Дикая груша». Приз «За вклад в кинематограф» посмертно присудили Марлену Хуциеву. Заявки на премию подавали кинематографисты из Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Израиля, Казахстана, Румынии, Турции, Украины, Финляндии, Чехии, Хорватии, Эстонии и других стран.

Роман Билык

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Среди членов жюри были такие известные деятели кино, как Карлос Эли де Альмеида из Бразилии, Йон Асп из Швеции, Биргит Боймерс из Великобритании и другие. Всего работы оценивали 24 кинокритика.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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