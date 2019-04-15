Виктория Толстоганова, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и другие звезды кино – на вручении премии «Золотая арка»

Главный триумфатор на церемонию не пришел из-за занятости, но прислал видеообращение: «Я очень рад, что мы получили этот приз. Благодарим жюри и организаторов за то, что выбрали нас. Это интересный контекст, в котором вы увидели наш фильм».

Драма Павликовского рассказывает о любви двух противоположностей в послевоенной Польше. Разные по темпераменту и менталитету влюбленные в течение жизни расходятся, но потом вновь встречаются при разных обстоятельствах и в разных местах – то в Париже, то в Югославии, то в Берлине.