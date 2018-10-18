Виктория Лопырева снова спровоцировала слухи о беременности

На днях в ОАЭ прошла закрытая вечеринка известного ювелирного и часового бренда BVLGARI, посвященная запуску новой бриллиантовой коллекции Fiorever. В числе прочих гостей на мероприятии присутствовала и российская модель Виктория Лопырева.
Для выхода на красную дорожку Виктория выбрала ярко-розовое вечернее платье, которое не смогло скрыть ее округлившийся живот. Особенно это было заметно на снимках, где Лопырева запечатлена в профиль.
Впрочем, звезда до сих пор не комментирует слухи о беременности. Возможно, она всего лишь немного поправилась. С другой стороны, и в своем микроблоге Лопырева все чаще публикует снимки в объемных нарядах, пряча живот. На многих снимках она еще и прикрывает талию то сумочкой, то рукой, вновь и вновь подогревая слухи о своем интересном положении.
Говорят также, что отцом предполагаемого малыша может являться 59-летний вице-премьер Виталий Мутко. При этом Виталий Леонтьевич давно женат и у него две взрослые дочери, одна из которых, Елена, старше Виктории на 6 лет.
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram