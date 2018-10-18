Виктория Лопырева снова спровоцировала слухи о беременности

На днях в ОАЭ прошла закрытая вечеринка известного ювелирного и часового бренда BVLGARI, посвященная запуску новой бриллиантовой коллекции Fiorever. В числе прочих гостей на мероприятии присутствовала и российская модель Виктория Лопырева.

Для выхода на красную дорожку Виктория выбрала ярко-розовое вечернее платье, которое не смогло скрыть ее округлившийся живот. Особенно это было заметно на снимках, где Лопырева запечатлена в профиль.