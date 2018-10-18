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Виктория Лопырева снова спровоцировала слухи о беременности

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

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35-летняя Виктория Лопырева стала гостьей презентации новой коллекции ювелирного Дома BVLGARI в Дубае.

На днях в ОАЭ прошла закрытая вечеринка известного ювелирного и часового бренда BVLGARI, посвященная запуску новой бриллиантовой коллекции Fiorever. В числе прочих гостей на мероприятии присутствовала и российская модель Виктория Лопырева.

Для выхода на красную дорожку Виктория выбрала ярко-розовое вечернее платье, которое не смогло скрыть ее округлившийся живот. Особенно это было заметно на снимках, где Лопырева запечатлена в профиль.

Впрочем, звезда до сих пор не комментирует слухи о беременности. Возможно, она всего лишь немного поправилась. С другой стороны, и в своем микроблоге Лопырева все чаще публикует снимки в объемных нарядах, пряча живот. На многих снимках она еще и прикрывает талию то сумочкой, то рукой, вновь и вновь подогревая слухи о своем интересном положении.

Говорят также, что отцом предполагаемого малыша может являться 59-летний вице-премьер Виталий Мутко. При этом Виталий Леонтьевич давно женат и у него две взрослые дочери, одна из которых, Елена, старше Виктории на 6 лет.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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