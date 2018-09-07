Вербицкая, Стриженова, Толкалина и другие знаменитости оценили новые модные коллекции на масштабной выставке

На неформальном коктейле и показе Валентина Юдашкина, открывшем выставку, присутствовали такие звезды, как Екатерина Стриженова, Дарья Повереннова, Любовь Толкалина, Анастасия Макеева и другие.

Большинство гостей были одеты в стиле casual: брюки, трикотажные платья, уютные джемперы. Они с удовольствием позировали фотографам, обменивались последними новостями и делали селфи.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram