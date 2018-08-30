Вера Брежнева, МакSим, Слава и другие звезды поздравили «Русское радио» с днем рождения

Пока мировые селебрити собирались в Италию на открытие Венецианского кинофестиваля, в российской столице тоже прошло громкое мероприятие — вечеринка по случаю дня рождения «Русского радио».

На светском рауте были замечены, кажется, все — от молодой протеже Леонида Агутина Элины Чаги, которой еще недавно приписывали страстный роман со своим продюсером, до Полины Гагариной и Веры Брежневой.