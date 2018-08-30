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Вера Брежнева, МакSим, Слава и другие звезды поздравили «Русское радио» с днем рождения

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

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29 августа популярная радиостанция «Русское радио» отметила очередной день рождения и собрала на мероприятии множество знаменитостей.

Пока мировые селебрити собирались в Италию на открытие Венецианского кинофестиваля, в российской столице тоже прошло громкое мероприятие — вечеринка по случаю дня рождения «Русского радио».

На светском рауте были замечены, кажется, все — от молодой протеже Леонида Агутина Элины Чаги, которой еще недавно приписывали страстный роман со своим продюсером, до Полины Гагариной и Веры Брежневой.

Нам больше всех понравился образ Натальи Подольской: певица выбрала ультракороткий черный комбинезон, показав бесконечные загорелые ноги. Красавица с удовольствием позировала фотографам вместе с супругом Владимиром Пресняковым и лучезарно улыбалась.

Фото: Starface

Видео: Instagram

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