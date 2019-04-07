logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Вера Брежнева и Елена Север представили новый совместный видеоклип

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Вера Брежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Arrows-left
Arrows-right
Reload
6 апреля состоялась премьера клипа на песню «Зла не держи»

В минувшую субботу в зале приемов гостиницы «Националь» состоялась долгожданная презентация клипа Елены Север и Веры Брежневой на песню «Зла не держи». Главными звездами вечера стали певицы. Яркая блондинка Вера Брежнева выбрала для презентации длинное черное платье с асимметричным верхом.

Вера Брежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Знойная брюнетка Елена Север остановила свой выбор на алом брючном костюме и кружевном топе-бюстье.

Елена Север

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Режиссером видео стал Хендрик Маасик, работавший с группой «ВИА Гра», Димой Биланом и другими российскими исполнителями. «Основная идея – это тяжелый путь героя-одиночки. Он многое повидал и испытал, но его сердце и душу греют воспоминания о двух женщинах, которых он когда-то любил, но так и не смог дать им простого женского счастья», — рассказал режиссер об идее нового видео.

Главную мужскую роль в клипе исполнил немецкий актер Андреас фон Темпельхофф. «С такими красотками сниматься большая честь для меня!» — прокомментировал актер работу с певицами. Супруг Веры Брежневой, композитор и продюсер Константин Меладзе, пристально следил за происходящим на съемочной площадке, а Елена и Вера просматривали каждый отснятый дубль на мониторе, стремясь проанализировать нюансы съёмки и понять, как наилучшим образом построить свою работу в кадре.

В клипе на песню «Зла не держи» Вера Брежнева и Елена Север перенеслись во времена скандинавских фьордов, а шикарные декорации и костюмы из миланских и парижских шоу-румов, привезенные под контролем стилистов редакции VOGUE, позволят зрителям полностью окунуться в загадочное время и место. Презентация клипа на YouTube-канале Елены Север состоится 8 апреля в 12:00.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Видео: YouTube/GUTSERIEV MEDIA

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа
Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?