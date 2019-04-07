Вера Брежнева и Елена Север представили новый совместный видеоклип

В минувшую субботу в зале приемов гостиницы «Националь» состоялась долгожданная презентация клипа Елены Север и Веры Брежневой на песню «Зла не держи». Главными звездами вечера стали певицы. Яркая блондинка Вера Брежнева выбрала для презентации длинное черное платье с асимметричным верхом.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Знойная брюнетка Елена Север остановила свой выбор на алом брючном костюме и кружевном топе-бюстье.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Режиссером видео стал Хендрик Маасик, работавший с группой «ВИА Гра», Димой Биланом и другими российскими исполнителями. «Основная идея – это тяжелый путь героя-одиночки. Он многое повидал и испытал, но его сердце и душу греют воспоминания о двух женщинах, которых он когда-то любил, но так и не смог дать им простого женского счастья», — рассказал режиссер об идее нового видео.
Главную мужскую роль в клипе исполнил немецкий актер Андреас фон Темпельхофф. «С такими красотками сниматься большая честь для меня!» — прокомментировал актер работу с певицами. Супруг Веры Брежневой, композитор и продюсер Константин Меладзе, пристально следил за происходящим на съемочной площадке, а Елена и Вера просматривали каждый отснятый дубль на мониторе, стремясь проанализировать нюансы съёмки и понять, как наилучшим образом построить свою работу в кадре.
В клипе на песню «Зла не держи» Вера Брежнева и Елена Север перенеслись во времена скандинавских фьордов, а шикарные декорации и костюмы из миланских и парижских шоу-румов, привезенные под контролем стилистов редакции VOGUE, позволят зрителям полностью окунуться в загадочное время и место. Презентация клипа на YouTube-канале Елены Север состоится 8 апреля в 12:00.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: YouTube/GUTSERIEV MEDIA