Вера Брежнева и Елена Север представили новый совместный видеоклип

Режиссером видео стал Хендрик Маасик, работавший с группой «ВИА Гра», Димой Биланом и другими российскими исполнителями. «Основная идея – это тяжелый путь героя-одиночки. Он многое повидал и испытал, но его сердце и душу греют воспоминания о двух женщинах, которых он когда-то любил, но так и не смог дать им простого женского счастья», — рассказал режиссер об идее нового видео.

Главную мужскую роль в клипе исполнил немецкий актер Андреас фон Темпельхофф. «С такими красотками сниматься большая честь для меня!» — прокомментировал актер работу с певицами. Супруг Веры Брежневой, композитор и продюсер Константин Меладзе, пристально следил за происходящим на съемочной площадке, а Елена и Вера просматривали каждый отснятый дубль на мониторе, стремясь проанализировать нюансы съёмки и понять, как наилучшим образом построить свою работу в кадре.

В клипе на песню «Зла не держи» Вера Брежнева и Елена Север перенеслись во времена скандинавских фьордов, а шикарные декорации и костюмы из миланских и парижских шоу-румов, привезенные под контролем стилистов редакции VOGUE, позволят зрителям полностью окунуться в загадочное время и место. Презентация клипа на YouTube-канале Елены Север состоится 8 апреля в 12:00.