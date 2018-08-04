Вера Брежнева и другие звезды посетили в Монако гала-ужин Ульяны Сергеенко

Во время гала-ужина Ульяна Сергеенко и Рави Луния, генеральный директор ювелирного Дома Faidee, презентовали коллекцию украшений US x Faidee. Впервые совместная коллекция была представлена на показе Ulyana Sergeenko Couture, который состоялся 3 июля в рамках Недели высокой моды в Париже. На создание коллекции дизайнера и ювелиров вдохновил собирательный образ первых леди и их любимые аксессуары.

В коллекцию вошли: два колье из трех ярусов перламутровых жемчужин, застежку которых венчает рубиновый кабошон, обрамленный россыпью бриллиантов; изящные рубиновые серьги и рубиновая брошь с игривым бантиком. Для создания коллекции были использованы бирманские рубины, которые были дополнены жемчугом Южного моря, белыми бриллиантами и 18-каратным белым золотом.