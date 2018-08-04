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Вера Брежнева и другие звезды посетили в Монако гала-ужин Ульяны Сергеенко

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Вера Брежнева

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2 августа 2018 года в отеле Hermitage в Монте-Карло состоялся гала-ужин модного Дома Ulyana Sergeenko и ювелирного Дома Faidee.

Гала-ужин, собравший весь отечественный бомонд, открыл большую ювелирную выставку, которая пройдет в отеле Hermitage, Salon Belle Epoque в Монако со 2-го по 17-е августа 2018 года. Среди гостей вечера были замечены Вера Брежнева, Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Наталья Якимчик, Ирина Милова, Ольга Слуцкер, Екатерина Смирнова.

София Киперман, Светлана Бондарчук, Вера Брежнева, Ульяна Сергеенко, Ирина Милова, Надежда Оболенцева, Наталья Якимчик (все в платьях Ulyana Sergeenko и ювелирных украшениях Faidee)

Во время гала-ужина Ульяна Сергеенко и Рави Луния, генеральный директор ювелирного Дома Faidee, презентовали коллекцию украшений US x Faidee. Впервые совместная коллекция была представлена на показе Ulyana Sergeenko Couture, который состоялся 3 июля в рамках Недели высокой моды в Париже. На создание коллекции дизайнера и ювелиров вдохновил собирательный образ первых леди и их любимые аксессуары.

В коллекцию вошли: два колье из трех ярусов перламутровых жемчужин, застежку которых венчает рубиновый кабошон, обрамленный россыпью бриллиантов; изящные рубиновые серьги и рубиновая брошь с игривым бантиком. Для создания коллекции были использованы бирманские рубины, которые были дополнены жемчугом Южного моря, белыми бриллиантами и 18-каратным белым золотом.

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Фото: архивы пресс-служб

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