Вера Брежнева, Ани Лорак и другие звезды на вручении премии «Нового радио 2018»

В эту пятницу, 30 ноября, в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии «Высшая лига» от «Нового радио». Ведущими стали стали шоумен Вадим Галыгин и блогер Анастасия Ивлеева. Вера Брежнева, Дима Билан, Лолита, Елка, группа «Ночные снайперы» — двадцать российских исполнителей получили свои призы.

«Золотая сирена» традиционно достается тем, чьи песни лидировали в хит-параде «Высшая Лига» по сумме голосов слушателей, количеству скачиваний, покупок и прослушиваний на интернет-ресурсах. В этом году победителями стали Дима Билан, Вера Брежнева, Ани Лорак, Полина Гагарина, группы "Ночные снайперы", "Руки вверх", Макс Барских, Alekseev, группа Rasa, группа Kazka.

Фото: архивы пресс-служб