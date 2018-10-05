Венсан Перес откроет V Фестиваль французского кино в Москве

Во вторник 9 октября в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоится торжественное открытие V Фестиваля французского кино LE CINEMA FRANÇAIS. Почетным гостем станет известный актер Венсан Перес, который лично представит на суд публики свою новую киноработу — ленту Романа Полански «Основано на реальных событиях», а после показа ответит на вопросы зрителей.

Мировая премьера психологического триллера «Основано на реальных событиях» состоялась на 70-м Каннском кинофестивале (в прошлом году) вне конкурса. Писательница, которую играет Эммануэль Сенье, впадает в депрессию после выпуска своего бестселлера. Кажется, все налаживается, когда в ее жизни появляется молодая поклонница (в исполнении Евы Грин). Но со временем становится понятно, что девушка не так проста...