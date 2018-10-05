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Венсан Перес откроет V Фестиваль французского кино в Москве

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эммануэль Сенье и Венсан Перес в фильме «Основано на реальных событиях»

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9 октября в московском кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоится гала-премьера фильма «Основано на реальных событиях», представить который в столицу приедет исполнитель главной роли Венсан Перес.

Во вторник 9 октября в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоится торжественное открытие V Фестиваля французского кино LE CINEMA FRANÇAIS. Почетным гостем станет известный актер Венсан Перес, который лично представит на суд публики свою новую киноработу — ленту Романа Полански «Основано на реальных событиях», а после показа ответит на вопросы зрителей.

Мировая премьера психологического триллера «Основано на реальных событиях» состоялась на 70-м Каннском кинофестивале (в прошлом году) вне конкурса. Писательница, которую играет Эммануэль Сенье, впадает в депрессию после выпуска своего бестселлера. Кажется, все налаживается, когда в ее жизни появляется молодая поклонница (в исполнении Евы Грин). Но со временем становится понятно, что девушка не так проста...

Пятый фестиваль французского кино «LE CINEMA FRANÇAIS» пройдет с 9 по 14 октября в кинотеатрах Объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино» при поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез. В рамках фестиваля в 16-ти городах России пройдут премьерные показы лучших французских фильмов этого сезона, среди которых — «Лукас» с Жан-Клодом Ван Даммом и «Экстаз» скандального режиссера Гаспара Ноэ.

Подробное расписание и билеты — уже на сайте кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино».

Фото: Panoramic / Global Look Press, Kinopoisk.ru

Видео: Youtube.com / Central Partnership

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