Варвара Шмыкова, Айза Долматова и другие звезды на фестивале Block Party

В столице 13 августа стартовал новый флагманский проект творческого объединения ENCORE SQUAD – Block Party. Местом проведения фестиваля уличной культуры со стрит-артом, скейтерами, авторскими коктейлями и настоящим андэрграундным вайбом стал внутренний двор Музея Москвы. На мероприятии выступили летние романтичные Lovanda, космическая Тося Чайкина, Everthe8, Nkeeei, Uniqe, ARTEM SHILOVETS, Працтал Фрактал и BollywoodFM. Завершился вечер выступлениями хэдлайнеров – Хаски и Pharaoh, которые подготовили для гостей специальную программу. Pharaoh с лайв-бэндом исполнил не только свои треки, но и кавер на песню Владимира Преснякова “Замок из дождя”.

Поддержать музыкальных героев вечера пришли звездные друзья ENCORE SQUAD: Сергей Мезенцев, Надя Сысоева, Айза Долматова, Варвара Шмыкова, Даниил Радлов, Tatarka, Петр Романов, Полина Фаворская, Lizer, AMCHI, Илья Бачурин и другие.