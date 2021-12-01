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Варнава — в платье-комбинации, Собчак — в алом бюстье и другие звезды на «Снежном коктейле»

В преддверии зимы в Москве состоялось ставшее уже традиционным мероприятие «Снежный коктейль», которое с размахом устраивает дизайнер и основательница модного дома Yana Яна Расковалова. После долгого перерыва праздник вновь собрал поклонников бренда.
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Слайд, который
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Екатерина Варнава

Фото: Пресс-служба

Атмосферу идеального зимнего вечера создали сверкающие декорации, немного азарта и главные хайлайты новых коллекций от Yana Dress и Yana Jewellery, а также выступления любимых артистов.

В кругу друзей Яна Расковалова презентовала новые коллекции ювелирного искусства и кутюрной линии одежды. Помимо эксклюзивных новинок, в витринах были представлены и классические украшения бренда в их зимнем прочтении.

Гостями «Снежного коктейля» стали Альбина Джанабаева, Сати Спивакова, Полина Гагарина, Юлия Барановская, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук и многие другие известные персоны.

Екатерина Варнава прибыла на праздник в привычном для нее смелом образе: в платье-комбинации, жакете oversize и лаконичных сапогах с высоким голенищем.

Хозяйка вечера Яна Расковалова, так же как и ее мама и маленькая дочь, блистала в шикарном вечернем белом платье.

Яна Расковалова с дочерью Виолеттой

Яна Расковалова с дочерью Виолеттой

Фото: Пресс-служба

Подруга Яны Расковаловой Ксения Собчак для вечеринки выбрала алый костюм, в котором выделалась на фоне сверкающих снежных декораций. Комплект состоял из бюстье, классических брюк и жакета.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: Пресс-служба

Александра Ребенок и Альбина Джанабаева также выбрали для «Снежного коктейля» яркие вечерние образы.

Александра Ребенок
Пресс-служба
Альбина Джанабаева
Пресс-служба

Zivert предпочла дерзкий образ с объемной афропрической. Из одежды она выбрала черно-белое платье оригинального кроя и высокие сапоги.

Zivert

Zivert

Фото: Пресс-служба

Наталья Чистякова-Ионова нарядилась в сверкающий облегающий комбинезон, перекликающийся с тематикой вечеринки.

Наталья Чистякова-Ионова

Наталья Чистякова-Ионова

Фото: Пресс-служба

Атмосферу праздника поддерживали выступления Анжелики Варум и группы «Моя Мишель».

Фото: пресс-служба

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