Варнава — в платье-комбинации, Собчак — в алом бюстье и другие звезды на «Снежном коктейле»
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Фото: Пресс-служба
Атмосферу идеального зимнего вечера создали сверкающие декорации, немного азарта и главные хайлайты новых коллекций от Yana Dress и Yana Jewellery, а также выступления любимых артистов.
В кругу друзей Яна Расковалова презентовала новые коллекции ювелирного искусства и кутюрной линии одежды. Помимо эксклюзивных новинок, в витринах были представлены и классические украшения бренда в их зимнем прочтении.
Гостями «Снежного коктейля» стали Альбина Джанабаева, Сати Спивакова, Полина Гагарина, Юлия Барановская, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук и многие другие известные персоны.
Екатерина Варнава прибыла на праздник в привычном для нее смелом образе: в платье-комбинации, жакете oversize и лаконичных сапогах с высоким голенищем.
Хозяйка вечера Яна Расковалова, так же как и ее мама и маленькая дочь, блистала в шикарном вечернем белом платье.
Фото: Пресс-служба
Подруга Яны Расковаловой Ксения Собчак для вечеринки выбрала алый костюм, в котором выделалась на фоне сверкающих снежных декораций. Комплект состоял из бюстье, классических брюк и жакета.
Фото: Пресс-служба
Александра Ребенок и Альбина Джанабаева также выбрали для «Снежного коктейля» яркие вечерние образы.
Zivert предпочла дерзкий образ с объемной афропрической. Из одежды она выбрала черно-белое платье оригинального кроя и высокие сапоги.
Фото: Пресс-служба
Наталья Чистякова-Ионова нарядилась в сверкающий облегающий комбинезон, перекликающийся с тематикой вечеринки.
Фото: Пресс-служба
Атмосферу праздника поддерживали выступления Анжелики Варум и группы «Моя Мишель».
Фото: пресс-служба