Варнава — в платье-комбинации, Собчак — в алом бюстье и другие звезды на «Снежном коктейле»

Атмосферу идеального зимнего вечера создали сверкающие декорации, немного азарта и главные хайлайты новых коллекций от Yana Dress и Yana Jewellery, а также выступления любимых артистов.

В кругу друзей Яна Расковалова презентовала новые коллекции ювелирного искусства и кутюрной линии одежды. Помимо эксклюзивных новинок, в витринах были представлены и классические украшения бренда в их зимнем прочтении.

Гостями «Снежного коктейля» стали Альбина Джанабаева, Сати Спивакова, Полина Гагарина, Юлия Барановская, Екатерина Варнава, Виктория Толстоганова, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук и многие другие известные персоны.

Екатерина Варнава прибыла на праздник в привычном для нее смелом образе: в платье-комбинации, жакете oversize и лаконичных сапогах с высоким голенищем.

Хозяйка вечера Яна Расковалова, так же как и ее мама и маленькая дочь, блистала в шикарном вечернем белом платье.