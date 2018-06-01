Валерия, Зара, Нюша и другие звезды выступили на арене цирка

Между их выступлениями под куполом цирка парили, показывали чудеса эквилибристики гимнасты, жонглеры и другие цирковые артисты. Особый фурор произвела реприза «Опера» Д.Ларибле. Впервые на исторической арене легендарного цирка выступала прима-балерина Большого театра Анна Тихомирова с русским танцем из балета «Щелкунчик».

Уже 16-й год подряд благотворительный Фонд «Северная корона» во главе с Ириной Кудриной дарит детям, оставшимся без попечения родителей, эти незабываемые эмоции. В этот раз шоу смогли посмотреть около 2500 воспитанников из 65 детских домов, специализированных школ-интернатов и коррекционных учреждений из 17 регионов России.

«Каждый год наши дети с нетерпением ждут этот день и задолго начинают собираются в Москву. Фонд "Северная Корона" вместе с Цирком на Цветном Бульваре уже 18 лет дарит ребятам незабываемые впечатления и праздничное настроение. Лучшая цирковая программа и всеми любимые звёзды эстрады делают этот праздник по-настоящему запоминающимся. Для наших детей это не только яркое шоу, но еще и возможность встретиться со старыми друзьями, поделиться планами на лето и зарядиться настроением. А еще уверенностью в том, что они не одни, и что рядом всегда есть их большой друг - фонд "Северная Корона"», — рассказала Ирина Кудрина.