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Валерия, Зара, Нюша и другие звезды выступили на арене цирка

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Валерия

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Российские звезды устроили праздник для детей-сирот.

31 мая, накануне Дня защиты детей, в московском цирке на Цветном бульваре состоялось благотворительное шоу для детей-сирот. Ведущими праздника стали Екатерина Андреева, Зоя Бербер, Александр Олешко и Антон Азаров.

На одной сцене с артистами цирка для подопечных фонда «Северная корона» выступили звезды эстрады — Валерия, Нюша, Зара, Ксана Сергиенко, Антон Азаров, группы M-BAND и «Дискотека Авария». Популярная певица Альбина Джанабаева спела в дуете с Митей Фоминым.

Между их выступлениями под куполом цирка парили, показывали чудеса эквилибристики гимнасты, жонглеры и другие цирковые артисты. Особый фурор произвела реприза «Опера» Д.Ларибле. Впервые на исторической арене легендарного цирка выступала прима-балерина Большого театра Анна Тихомирова с русским танцем из балета «Щелкунчик».

Уже 16-й год подряд благотворительный Фонд «Северная корона» во главе с Ириной Кудриной дарит детям, оставшимся без попечения родителей, эти незабываемые эмоции. В этот раз шоу смогли посмотреть около 2500 воспитанников из 65 детских домов, специализированных школ-интернатов и коррекционных учреждений из 17 регионов России.

«Каждый год наши дети с нетерпением ждут этот день и задолго начинают собираются в Москву. Фонд "Северная Корона" вместе с Цирком на Цветном Бульваре уже 18 лет дарит ребятам незабываемые впечатления и праздничное настроение. Лучшая цирковая программа и всеми любимые звёзды эстрады делают этот праздник по-настоящему запоминающимся. Для наших детей это не только яркое шоу, но еще и возможность встретиться со старыми друзьями, поделиться планами на лето и зарядиться настроением. А еще уверенностью в том, что они не одни, и что рядом всегда есть их большой друг - фонд "Северная Корона"», — рассказала Ирина Кудрина.

Фото: архивы пресс-служб

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