Валерия, Семенович, Подольская и другие на фестивале «Звезды Русского Радио»

Около 50 популярных звезд вышли на огромную сцену в центре СК «Лужники». В этот день перед москвичами и гостями города выступили: Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Валерия, группа «Земляне», Владимир Пресняков, Uma2rmaH, Елена Север, Слава, ЮрКисс, Люся Чеботина, Анна Семенович, ВладиМир, Anna Asti, «Те100стерон», Хабиб, Маша Вебер, Стас Пьеха, DAVA, Марина Бриз, Юлия Савичева, Родион Газманов, «Новые самоцветы», SKRIPKA, Лана Свит, Доминик Джокер, «Город 312», Galibri & Mavik, «СПб!», ЭЛиПС, Cosmos Girls, IVAN, Александр Шоуа и «Непара», Роман Архипов, Bahh Tee & Turken, SASHA BELAIR и многие другие.

Артисты исполняли как новинки из своего репертуара, так и любимые слушателями «Русского Радио» песни – свои визитные карточки.

Ведущими музыкального марафона стали Наталия Артемьева и Максим Привалов, Елена Север, а также ведущие утреннего шоу «Русские Перцы»: Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов.