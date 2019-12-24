passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Валерия с семьей, Алика Смехова в «стальном» платье и другие звезды на премьере фильма «(Не)идеальный мужчина»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 37

Валерия

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Премьера прошла в столичном кинотеатре «Октябрь».

В Москве прошел показ фильма Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина» с Егором Кридом и Юлией Александровой в главных ролях.

В кинотеатре «Октябрь» среди первых зрителей были такие знаменитости, как Мария Кожевникова, Александр Ревва с женой Анжеликой, певица Валерия с семьей, Наталья Бардо, Настасья Самбурская, Алексей Серебряков, Виталий Гогунский, Алена Шишкова, Елена Захарова, Алика Смехова, Оксана Акиньшина и другие.

Актриса Алика смехова, сыгравшая в фильме, на премьеру прибыла в длинном «стальном», серебряных ботинках и гольфах. На лице актрисы были солнцезащитные очки-авиаторы.

Алика Смехова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Любимая женщина режиссера Марюса Вайсберга — актриса Наталья Бардо — для выхода в свет выбрала total black образ с мини-шортами, топиком и жакетом с отворотами, украшенными стразами.

Наталья Бардо

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Актриса Наталья Рудова появилась на премьере в черной косухе, белом топе, кожаной мини-юбке и высоких черных сапогах.

Наталья Рудова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Фильм «(Не)идеальный мужчина» рассказывает о невезучей Светлане (Юлия Александрова), которая после очередного расставания с парнем находит работу по продаже роботов, невероятно похожих на живых людей. И в одного из них с дефектом личности (Егор Крид) героиня влюбляется.

В прокат картина выйдет 16 января.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!