Валерия с семьей, Алика Смехова в «стальном» платье и другие звезды на премьере фильма «(Не)идеальный мужчина»
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
В Москве прошел показ фильма Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина» с Егором Кридом и Юлией Александровой в главных ролях.
В кинотеатре «Октябрь» среди первых зрителей были такие знаменитости, как Мария Кожевникова, Александр Ревва с женой Анжеликой, певица Валерия с семьей, Наталья Бардо, Настасья Самбурская, Алексей Серебряков, Виталий Гогунский, Алена Шишкова, Елена Захарова, Алика Смехова, Оксана Акиньшина и другие.
Актриса Алика смехова, сыгравшая в фильме, на премьеру прибыла в длинном «стальном», серебряных ботинках и гольфах. На лице актрисы были солнцезащитные очки-авиаторы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Любимая женщина режиссера Марюса Вайсберга — актриса Наталья Бардо — для выхода в свет выбрала total black образ с мини-шортами, топиком и жакетом с отворотами, украшенными стразами.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Актриса Наталья Рудова появилась на премьере в черной косухе, белом топе, кожаной мини-юбке и высоких черных сапогах.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Фильм «(Не)идеальный мужчина» рассказывает о невезучей Светлане (Юлия Александрова), которая после очередного расставания с парнем находит работу по продаже роботов, невероятно похожих на живых людей. И в одного из них с дефектом личности (Егор Крид) героиня влюбляется.
В прокат картина выйдет 16 января.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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