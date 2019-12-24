Валерия с семьей, Алика Смехова в «стальном» платье и другие звезды на премьере фильма «(Не)идеальный мужчина»

В кинотеатре «Октябрь» среди первых зрителей были такие знаменитости, как Мария Кожевникова, Александр Ревва с женой Анжеликой, певица Валерия с семьей, Наталья Бардо, Настасья Самбурская, Алексей Серебряков, Виталий Гогунский, Алена Шишкова, Елена Захарова, Алика Смехова, Оксана Акиньшина и другие.

Актриса Алика смехова, сыгравшая в фильме, на премьеру прибыла в длинном «стальном», серебряных ботинках и гольфах. На лице актрисы были солнцезащитные очки-авиаторы.