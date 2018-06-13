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Валерия, Жасмин, Маликов и другие звезды на «летне-итальянской» премии канала Fashion TV

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерия и Иосиф Пригожин

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В Москве состоялась масштабная вечеринка и вручение премий Fashion Summer Awards 2018.

На днях в атмосферный московский сад «Аптекарский огород» съехалось множество знаменитостей, чтобы поздравить друг друга с наступлением календарного лета и, конечно, чтобы вручить статуэтки победителям ежегодной премии Fashion Summer Awards.

На этот раз в качестве лейтмотива вечера была выбрана тема Италии. Знаковое мероприятие, конечно, не могли пропустить звездные гости и яркие представители столичного бомонда: Валерия и Иосиф Пригожин, Дмитрий Маликов, Мария Погребняк, Алла Вербер, Влад Топалов, Сергей Зверев и другие знаменитости.

Церемонию поддержали своими выступлениями Жасмин, Вахтанг и Brandon Stone, Кирилл Мойтон и другие известные артисты. А победителями премии в различных номинациях стали:

  • «Fashion-легенда» — Алла Вербер
  • «Спортивный бренд России» — ZASPORT, Анастасия Задорина
  • «Лучшее концертное шоу» — «К Солнцу!», Валерия
  • «Человек года» — Премьер Большого театра Денис Родькин
  • «Юная топ-модель России» —Лаврентий Улитин
  • «Модный бренд года» — Юлия Евдокимова
  • «Self-Made» — Алина Делисс
  • «Музыка и стиль» — Жасмин
  • «Артист года» — Дмитрий Маликов

Фото: пресс-служба

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