Валерия, Жасмин, Маликов и другие звезды на «летне-итальянской» премии канала Fashion TV

На днях в атмосферный московский сад «Аптекарский огород» съехалось множество знаменитостей, чтобы поздравить друг друга с наступлением календарного лета и, конечно, чтобы вручить статуэтки победителям ежегодной премии Fashion Summer Awards.
На этот раз в качестве лейтмотива вечера была выбрана тема Италии. Знаковое мероприятие, конечно, не могли пропустить звездные гости и яркие представители столичного бомонда: Валерия и Иосиф Пригожин, Дмитрий Маликов, Мария Погребняк, Алла Вербер, Влад Топалов, Сергей Зверев и другие знаменитости.
Церемонию поддержали своими выступлениями Жасмин, Вахтанг и Brandon Stone, Кирилл Мойтон и другие известные артисты. А победителями премии в различных номинациях стали:
- «Fashion-легенда» — Алла Вербер
- «Спортивный бренд России» — ZASPORT, Анастасия Задорина
- «Лучшее концертное шоу» — «К Солнцу!», Валерия
- «Человек года» — Премьер Большого театра Денис Родькин
- «Юная топ-модель России» —Лаврентий Улитин
- «Модный бренд года» — Юлия Евдокимова
- «Self-Made» — Алина Делисс
- «Музыка и стиль» — Жасмин
- «Артист года» — Дмитрий Маликов
Фото: пресс-служба