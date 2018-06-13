Валерия, Жасмин, Маликов и другие звезды на «летне-итальянской» премии канала Fashion TV

На днях в атмосферный московский сад «Аптекарский огород» съехалось множество знаменитостей, чтобы поздравить друг друга с наступлением календарного лета и, конечно, чтобы вручить статуэтки победителям ежегодной премии Fashion Summer Awards.

На этот раз в качестве лейтмотива вечера была выбрана тема Италии. Знаковое мероприятие, конечно, не могли пропустить звездные гости и яркие представители столичного бомонда: Валерия и Иосиф Пригожин, Дмитрий Маликов, Мария Погребняк, Алла Вербер, Влад Топалов, Сергей Зверев и другие знаменитости.