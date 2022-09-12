Валерия, Крутой, Аллегрова, Долина и другие звезды на концерте к 85-летию Кобзона

В этот вечер в Кремлевском дворце, где многократно выступал Иосиф Давыдович, вновь зазвучали песни легендарного исполнителя. Творческое наследие Кобзона стало неотъемлемой частью отечественной культуры, ее подлинным достоянием.

На главную сцену страны вышли друзья Иосифа Давыдовича: народные артисты России Лев Лещенко, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Малинин, Надежда Бабкина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Владимир Винокур, Григорий Лепс, Александр Буйнов, Валерия, Анита Цой; заслуженные артисты России Наталья Королева, Зара, Жасмин, Аида Гарифуллина; а также симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», хор и оркестр Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной Гвардии РФ под руководством народного артиста России Виктора Елисеева, кубанский казачий хор, ансамбль «Березка» имени Н.С. Надеждиной и театр «Кремлевский балет».